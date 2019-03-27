تحميل لعبة TURMOIL مجانا أفضل لعبة لليوتيوبر الشهير oPiiLz \nTURMOIL هي لعبة رائعة جدا يمكنك الاستمتاع بها كثيرا في أوقات فراغك و هي توجد على جهاز الحاسوب و الهاتف الذكي \n\nأيضا و اشتهرت هذه اللعبة بسبب اليوتيوبر الشهير oPiiLz الذي لعبها أكثر من مر ة على قناته في اليوتيوب و وضع لها سلسلة \n\nأيضا و قد قابلت الكثير من المشتركين الذين أعجبتهم اللعبة و تعلقوا بها ، لهذا اليوم أحضرنا لكم طريقة تنزيل هذه العبة لكي \n\nتستمتعوا بها أنتم أيضا تابعوا الفيديو لمعرفة كيفية تنزيل اللعبة و تثبيتها على جهازكم .\n\nرابط قناة oPiiLz على اليوتيوب \n\nمن هنا \n\n رابط التحميل من هنا \n\nالمصدر