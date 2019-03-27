



تحميل لعبة TURMOIL مجانا أفضل لعبة لليوتيوبر الشهير oPiiLz

TURMOIL هي لعبة رائعة جدا يمكنك الاستمتاع بها كثيرا في أوقات فراغك و هي توجد على جهاز الحاسوب و الهاتف الذكي



أيضا و اشتهرت هذه اللعبة بسبب اليوتيوبر الشهير oPiiLz الذي لعبها أكثر من مر ة على قناته في اليوتيوب و وضع لها سلسلة



أيضا و قد قابلت الكثير من المشتركين الذين أعجبتهم اللعبة و تعلقوا بها ، لهذا اليوم أحضرنا لكم طريقة تنزيل هذه العبة لكي



تستمتعوا بها أنتم أيضا تابعوا الفيديو لمعرفة كيفية تنزيل اللعبة و تثبيتها على جهازكم .



رابط قناة oPiiLz على اليوتيوب



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