إنّ الحلم هو عبارة عن تخيّلات يراها الإنسان وتحدث أثناء نومه ، وفي علم النفس هذه الأحلام ما هي إلا تعبير عن رغبات النفس ودوافعها المكبوتة ، والتي يصعب إشباعها في عالم الحقيقة والواقع ، وهي في الغالب تخلو من المنطقية أو التسلسل أو التماسك .. وهناك كثير من الناس مهتمون بنفسير ما يرون بأحلامهم .. سواء كانت احلام تبشر بالخير من عدمه .. ومن تفسير الاحلام التى يتساءل عنها البعض هو تفسير حلم الثور .. لذلك جمعنا لكم بعض منها :-

قد تدل رؤية الثور فى المنام وكأنه يهاجم صاحب الرؤية على ضياع الوقت فى مالا طائل منه، وإتباع الشهوات والذنوب والمعاصى، ومصاحبة اصدقاء السوء، كما تدل هذة الرؤية على ان صاحب الرؤية يريد صديق يشد أزرة ويأخذ بيده الى طريق النجاة وطريق الهداية، والهروب من الثور يدل على الضعف وارتكاب الفواحش وعقوق الوالدين ألا إذا كان الثور هائج فيدل ذلك على النجاة من الكرب.