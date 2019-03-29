جورجينا رزق
احتلت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق المرتبة الخامسة في قائمة 10 أجمل ملكات جمال للكون عبر السنين.
فقد نشرت مجلة "بيبول" قائمة بأجمل الملكات اللواتي فزن بلقب ملكة جمال الكون حول العالم، وإحتلت المرتبة الاولى أرمي كورسيلا ( فنلندا) تلتها كريستين مارتل (فرنسا) التي إحتلت المرتبة الثانية ، بينما إحتلت نورما نولان أرجنتين) المرتبة الثالثة.
جوجينا رزق المتزوجة من الفنان وليد توفيق فازت بلقب ملكة جمال لبنان عام 1970 وحملت لقب ملكة جمال العالم عام 1971 وهي الملكة العربية الوحيدة التي تحقق هذا اللقب الجمالي العالمي.
جورجينا لم تحب السينما وفضلت المسرح عليها، ولكنها إختارت العائلة على الفن، وهي أم لثلاثة أولاد الكبير علي من زوجها المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة ونورهان والوليد من زوجها الحالي وليد توفيق.
احتلت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق المرتبة الخامسة في قائمة 10 أجمل ملكات جمال للكون عبر السنين.
فقد نشرت مجلة "بيبول" قائمة بأجمل الملكات اللواتي فزن بلقب ملكة جمال الكون حول العالم، وإحتلت المرتبة الاولى أرمي كورسيلا ( فنلندا) تلتها كريستين مارتل (فرنسا) التي إحتلت المرتبة الثانية ، بينما إحتلت نورما نولان أرجنتين) المرتبة الثالثة.
جوجينا رزق المتزوجة من الفنان وليد توفيق فازت بلقب ملكة جمال لبنان عام 1970 وحملت لقب ملكة جمال العالم عام 1971 وهي الملكة العربية الوحيدة التي تحقق هذا اللقب الجمالي العالمي.
جورجينا لم تحب السينما وفضلت المسرح عليها، ولكنها إختارت العائلة على الفن، وهي أم لثلاثة أولاد الكبير علي من زوجها المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة ونورهان والوليد من زوجها الحالي وليد توفيق.