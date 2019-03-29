تفسير حلم الذهب

قول ابن سيرين في تفسيره لرؤية الذهب في المنام أنَّ الذهب في الحلم رديءٌ في التأويل ولا خير في رؤيته، ويستند ابن سيرين بتفسيره رؤية الذهب إلى كراهة لونه الأصفر وكراهة لفظ اسم الذهب، وبذلك يكون المعنى العام لرؤية الذهب في المنام الهمُّ والغمُّ والأذى في المال إلَّا إن كانت الرائية امرأة والله أعلم، والذهب المصوغ أضعف في الشر من الذهب غير المشغول.فيما يقول الشيخ النابلسي أنَّ رؤية الذهب في المنام قد تدل على الأفراح والأرزاق، كما يفسر النابلسي الذهب في المنام بالزواج والأولاد وتفريج الهموم والأعمال الصالحة.