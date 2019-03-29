تفسير لاحلام

حسب تفسير ابن سيرين لرؤية السفر فى المنام فإن السفر يدل على الانتقال من حالٍ إلى حال، ومن رأى الاستعداد للسفر فى المنام أو رأى الناس تودعه توديع المسافر فقد يدل ذلك على الانقلاب من حال إلى حال.أما الشيخ النابلسي فيفسر رؤية السفر بالكشف عن أخلاق البشر، وقد يدل السفر على الغنى للفقير وتوديع حياة القلة والعوز، والسفر للمريض في الحلم قد يكون دنو أجله والله أعلم.