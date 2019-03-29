تفسير لاحلام

قد بدأت دراسة تفسير لأحلام الانسان منذ قديم الأزمان ، حيث أنّ الحضارة السومريّة نقشت بعض آثار الأحلام على الحجر ، واعتبرت الحضارة الإغريقية واليونانيّة القديمة أنّ الأحلام هبة من الإله ينقل به رسالته للبشر عن طريق الشخص الذي يحلم بها.. وهناك كثير من الناس مهتمون بنفسير ما يرون بأحلامهم .. سواء كانت احلام تبشر بالخير من عدمه .. ومن تفاسير الاحلام التى يتساءل عنها البعض هو تفسير حلم السفر .. لذلك جمعنا لكم بعض منها :-
حسب تفسير ابن سيرين لرؤية السفر فى المنام فإن السفر يدل على الانتقال من حالٍ إلى حال، ومن رأى الاستعداد للسفر فى المنام أو رأى الناس تودعه توديع المسافر فقد يدل ذلك على الانقلاب من حال إلى حال.
أما الشيخ النابلسي فيفسر رؤية السفر بالكشف عن أخلاق البشر، وقد يدل السفر على الغنى للفقير وتوديع حياة القلة والعوز، والسفر للمريض في الحلم قد يكون دنو أجله والله أعلم.
حسب تفسير ابن سيرين لرؤية السفر فى المنام فإن السفر يدل على الانتقال من حالٍ إلى حال، ومن رأى الاستعداد للسفر فى المنام أو رأى الناس تودعه توديع المسافر فقد يدل ذلك على الانقلاب من حال إلى حال.
أما الشيخ النابلسي فيفسر رؤية السفر بالكشف عن أخلاق البشر، وقد يدل السفر على الغنى للفقير وتوديع حياة القلة والعوز، والسفر للمريض في الحلم قد يكون دنو أجله والله أعلم.