من أشهر العلماء المسلمين الذين اهتموا فى شأن تفسير الأحلام والرؤى المفسّر المعروف "محمد ابن سيرين"، وابن خلدون، وابن عربي، حيث أنّهم حلّلوها وقسّموها وعرفوا أسبابها ومصادر هذه الأحلام. أمّا الغرب فقد بدأ اهتمامهم بتفسير الأحلام حديثاً منهم "سيغموند فرويد" وقد كان أوّل من ربط تفسير الأحلام بعلم نفس الإنسان ، وهناك أيضاً "ألفرد أدلز" ، وهناك كذلك المفسر "كارل يونغ". وهناك كثير من الناس مهتمون بنفسير ما يرون بأحلامهم .. سواء كانت احلام تبشر بالخير من عدمه .. ومن تفاسير الاحلام التى يتساءل عنها البعض هو تفسير حلم الزواج .. لذلك جمعنا لكم بعض منها
الزواج في المنام يدل على العناية من اللّه تعالى وربما دل الزواج على الأسر والدّين والغم والهم والدخول في الضمان أو السعي في تولية المناصب الجليلة فإن تزوج امرأة معروفة سعى فيما يستطيع القيام به وإن تزوج امرأة مجهولة أو لم ير في المنام امرأة دل ذلك على قرب الأجل والرحلة من دار إلى دار وإن كان صالحاً للإمارة تأمر أو الولاية تولى أو نال منصباً يليق به وإن كان الزواج في المنام بمجرد شهوة كان عقداً مع اللّه صالحاً وإن كان بزفاف على جاري العادة فهو منصب أو صيت حسن يرتفع له والزواج يعبر بالحرفة فمن رأى أنه تزوج امرأة وماتت فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم ومن تزوج في المنام بأربعة نسوة فإنه ينال زيادة.
الزواج في المنام يدل على العناية من اللّه تعالى وربما دل الزواج على الأسر والدّين والغم والهم والدخول في الضمان أو السعي في تولية المناصب الجليلة فإن تزوج امرأة معروفة سعى فيما يستطيع القيام به وإن تزوج امرأة مجهولة أو لم ير في المنام امرأة دل ذلك على قرب الأجل والرحلة من دار إلى دار وإن كان صالحاً للإمارة تأمر أو الولاية تولى أو نال منصباً يليق به وإن كان الزواج في المنام بمجرد شهوة كان عقداً مع اللّه صالحاً وإن كان بزفاف على جاري العادة فهو منصب أو صيت حسن يرتفع له والزواج يعبر بالحرفة فمن رأى أنه تزوج امرأة وماتت فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم ومن تزوج في المنام بأربعة نسوة فإنه ينال زيادة.