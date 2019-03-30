مجموعات الاستثمار العقاري

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aya hussein

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 مارس 2019
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مجموعات الاستثمار العقاري

تعتبر مشابهة لصندوق مشترك صغير لتأجير العقارات.
إذا كنت ترغب في امتلاك عقار مستأجر ، ولكن لا ترغب في أن تكون مالك العقار ، فقد تكون مجموعة الاستثمار العقاري هي الحل الأمثل لك.
يوجد مجموعات استثمارية عقارية نموذجية ، تقوم الشركة بشراء أو بناء مجموعة من الشقق السكنية أو الشقق السكنية ، ثم السماح للمستثمرين بشرائها من خلال الشركة ، وبالتالي الانضمام إلى المجموعة
المصدر ( برنامج مقاولات _ برنامج الاستثمار العقاري )​
 
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