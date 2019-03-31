أساليب مكافحة حشرات المنزل

الحشرات المنزلية هي مُعاناة الصيف السَنَويةِ لكل أسرة، حيث يُعتبر مجيء فصل الصيف، وإرتفاع معدلات الحرارة، مبرراً لخروج الحشرات، و انتشارها الشديد في البيوت و الأماكن العامة، إذ تحمل الحشرات الكثير من الميكروبات المُضرةِ بالبَشَرِ، والتي تَنقل العدوى والأمراض إليهِ، بالإضافَةِ الى منظرها المُقزز، وتتطفل الحشرات على الإنسان بالعض، أو اللسع، بالإضافَة الى التَطَفُلِ على المأكولاتِ والأشربة، ولا يُمكن الهيمنة عليها لسرعة اختبائها.
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محاولَة التخَلُص من الحشرات
قد يُصبح التخلُص من تلك الحشرات أمراً مُرهقاً، ومكلفاً، وهاجساً عند الجميع، وقد يلتجئ العديد الى استعمال المواد الكيميائية الخطيرة.
قد تأتي تلك المبيدات بنتيجة عكسية في أكثرية الأحيان، لأن الحشرات تختبىء في أماكن مخفية وضيقة،لا يُمكن الوصول إليها.
طُرق التَخلُص من الحشرات المنزلية
تُعتبر المواد الذائعة في أماكن البيع والشراء لطرد الحشرات والتَخُلص منها خطيرة على الصحة البشريةِ، لاحتوائها على مواد كيميائية مؤذية للغايةً.
إلا أن لا بُد من العودة إلى الطبيعة، والبحث فيها عن إجابات مناسبة دون أضرار صحية، وتكليفات باهظة، للقضاء على الحشرات.
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طُريقة التخلص من الناموس:
من أشهر الحشرات المنزلية التي يبرز تواجدها في فصل الصيف، وأكثر الحشرات إزعاجاً لما تُسببهُ من لسعات قوية تسبب الحكة المُستمرة.
يُنقَع النعناع لمُدة ساعة، أو يُغلى جيداً.
يُصَفى، ويوضع في قنينة خاصة بالرش.
يُبخ بهِ البيت بأي توقيتٍ لطرد الناموس، وإضفاء أحوال جوية مُنعش في البيت.
أسلوب التَخَلُص من الذُباب:
الذُباب من الحشرات المُزعجة التي لا تمل من طردها، وذات صوت مُزعج، وتنتهز الإمكانية في الدخول الى البيوت.
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استعمال 1/2 حبة ليمون، ويُغرز فيها حبوب القرنفل،توضع في أماكن تواجد الذباب، وفي المطبخ كذلكً.
الريحان والنعنع، وهي نباتات ذات روائح عطرية قوية، لا يتحملها الذباب ويرحل بشكل سريع.
المسك، قاتل وطارد للذباب.
أسلوب التَخلُص من البَق:
من أكثر الحشرات إضراراً بالإنسان، لأنه يَتَغذى على الدم على نحوٍ أساسي، ويتواجد في الفراش والسجاد، وتكون الأماكن التي تتواجد فيها حشرة البق، أماكن رديئة التهوية، ولا تَصلها أشعة الشمس.
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يلزم المحافظة على نظافة البيت والفراش، والغسل بطولة الدوري لأغطية السبات بماء مغلي.
تهوية الغُرف والسماح لأشعة الشمس للدخول إليها.
يُمكن استعمال الريحان المُجفف لوضعهِ بين الأغطية والعائلة.
طَريقة التَخلص من النمل:
يتواجد النمل في البيوت بكثرة، وحتى على الأسطح العالية، ومن الممكن له تشييد مسارب حديثة في البيت.
وضع رشة من الملح على أماكن تواجد النمل، ومداخله.
الماء والصابون، بخلطهِ ورشهِ على النمل.
الخل يُشارك في اختفاء النمل بلا نهاية.
أسلوب التَخَلُص من الصراصير:
تزداد الصراصير بشكل سريع، وتنتشر في البيوت، وثمة صعوبة في ايجادها نظرا لسرعتها وضيق أماكن اختبائها.
بخ الماء والصابون على الصراصير، يشارك في القضاء اللحظي عليها.
وضع شرائح الخيار والليمون، أو الثوم وزيت القرنفل في أماكن تواجدها.
خَلط السُكَر مع بيكربونات الصودا، ووضعه في أماكن تواجد الصراصير، فالسكر يجذبها، والبيكربونات تقضي عليها.
شركة مكافحة حشرات بابها
محاولَة التخَلُص من الحشرات
قد يُصبح التخلُص من تلك الحشرات أمراً مُرهقاً، ومكلفاً، وهاجساً عند الجميع، وقد يلتجئ العديد الى استعمال المواد الكيميائية الخطيرة.
قد تأتي تلك المبيدات بنتيجة عكسية في أكثرية الأحيان، لأن الحشرات تختبىء في أماكن مخفية وضيقة،لا يُمكن الوصول إليها.
طُرق التَخلُص من الحشرات المنزلية
تُعتبر المواد الذائعة في أماكن البيع والشراء لطرد الحشرات والتَخُلص منها خطيرة على الصحة البشريةِ، لاحتوائها على مواد كيميائية مؤذية للغايةً.
إلا أن لا بُد من العودة إلى الطبيعة، والبحث فيها عن إجابات مناسبة دون أضرار صحية، وتكليفات باهظة، للقضاء على الحشرات.
شركة مكافحة حشرات بالاحساء
طُريقة التخلص من الناموس:
من أشهر الحشرات المنزلية التي يبرز تواجدها في فصل الصيف، وأكثر الحشرات إزعاجاً لما تُسببهُ من لسعات قوية تسبب الحكة المُستمرة.
يُنقَع النعناع لمُدة ساعة، أو يُغلى جيداً.
يُصَفى، ويوضع في قنينة خاصة بالرش.
يُبخ بهِ البيت بأي توقيتٍ لطرد الناموس، وإضفاء أحوال جوية مُنعش في البيت.
أسلوب التَخَلُص من الذُباب:
الذُباب من الحشرات المُزعجة التي لا تمل من طردها، وذات صوت مُزعج، وتنتهز الإمكانية في الدخول الى البيوت.
شركة مكافحة حشرات بالقصيم
استعمال 1/2 حبة ليمون، ويُغرز فيها حبوب القرنفل،توضع في أماكن تواجد الذباب، وفي المطبخ كذلكً.
الريحان والنعنع، وهي نباتات ذات روائح عطرية قوية، لا يتحملها الذباب ويرحل بشكل سريع.
المسك، قاتل وطارد للذباب.
أسلوب التَخلُص من البَق:
من أكثر الحشرات إضراراً بالإنسان، لأنه يَتَغذى على الدم على نحوٍ أساسي، ويتواجد في الفراش والسجاد، وتكون الأماكن التي تتواجد فيها حشرة البق، أماكن رديئة التهوية، ولا تَصلها أشعة الشمس.
شركة مكافحة حشرات ببريدة
يلزم المحافظة على نظافة البيت والفراش، والغسل بطولة الدوري لأغطية السبات بماء مغلي.
تهوية الغُرف والسماح لأشعة الشمس للدخول إليها.
يُمكن استعمال الريحان المُجفف لوضعهِ بين الأغطية والعائلة.
طَريقة التَخلص من النمل:
يتواجد النمل في البيوت بكثرة، وحتى على الأسطح العالية، ومن الممكن له تشييد مسارب حديثة في البيت.
وضع رشة من الملح على أماكن تواجد النمل، ومداخله.
الماء والصابون، بخلطهِ ورشهِ على النمل.
الخل يُشارك في اختفاء النمل بلا نهاية.
أسلوب التَخَلُص من الصراصير:
تزداد الصراصير بشكل سريع، وتنتشر في البيوت، وثمة صعوبة في ايجادها نظرا لسرعتها وضيق أماكن اختبائها.
بخ الماء والصابون على الصراصير، يشارك في القضاء اللحظي عليها.
وضع شرائح الخيار والليمون، أو الثوم وزيت القرنفل في أماكن تواجدها.
خَلط السُكَر مع بيكربونات الصودا، ووضعه في أماكن تواجد الصراصير، فالسكر يجذبها، والبيكربونات تقضي عليها.