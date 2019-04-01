حسام العربى
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تعتبر خطوات علاج الادمان من اكثر الخطوات فى رحلة علاج الادمان التى يتجة اليها الكثير من المدمنين او كل الاسر التى كان من ضمن افراد الاسرة شخص مدمن داخل المنزل حيث انهم يتعبون كثيرا من العناء الكبير الذى يسببة المدمن داخل المنزل
والذى يتسبب فى الكثير من الضيق النفسى لدى كل الاسر التى لديها مدمن ولكن الناتج النهائى لكل تلك المعاناة يصبح هو الغاية النبيلة بعد اجتياز كل مراحل علاج الادمان
تختلف الشخصيات فى تقبلها من الاساس فكرة علاج الادمان حيث ان نمط الشخصية هو المؤثر الرئيسى فى الاقناع فى الدخول الى رحلة العلاج
اولى خطوات علاج الادمان تبدأ بالاتى :
اولا : تأهيل المدمن نفسيا وففى هذه الحالة يتم تشجيعة وبث روح الاراده الداخلية للمدمن فالتحدى الاكبر دائما هو ان تجعله يعلم عما هو فيه وتقنعه تماما من الخروج من جحيم المخدرات وانه يمكنه العودة مره اخرى الى نمط الحياة الصحى الطبيعى
ثانيا : المرحلة الثانية وهى فترة الانسحاب او اعراض الانسحاب
وهى فترة انسحاب المخدر من الجسم والتى قد تسبب بعض المتعاب مثل الارق والتقيؤ والهلوسة والتعرق
بالاضافة الى ظهور بعض الاعراض مثل التشنجات وارتفاع درجات الحرارة والتى من شأن تلك الاعراض قد تسبب ميل المدمن الى الانتحار ولكن دعنى اطمئنك ان بعد هذة الفترة سوف يرجع جسمك الى حالته الطبيعية
وفى نهاية المقال ادعو كل مدمن ان يعلم تماما ان لكل داء دواء وان الادمان مثله مثل اى مرض يمكن الشفاء منه شرط الارادة والاستعانة بالمستشفيات الصحيحة لعلاج الادمان
والذى يتسبب فى الكثير من الضيق النفسى لدى كل الاسر التى لديها مدمن ولكن الناتج النهائى لكل تلك المعاناة يصبح هو الغاية النبيلة بعد اجتياز كل مراحل علاج الادمان
تختلف الشخصيات فى تقبلها من الاساس فكرة علاج الادمان حيث ان نمط الشخصية هو المؤثر الرئيسى فى الاقناع فى الدخول الى رحلة العلاج
اولى خطوات علاج الادمان تبدأ بالاتى :
اولا : تأهيل المدمن نفسيا وففى هذه الحالة يتم تشجيعة وبث روح الاراده الداخلية للمدمن فالتحدى الاكبر دائما هو ان تجعله يعلم عما هو فيه وتقنعه تماما من الخروج من جحيم المخدرات وانه يمكنه العودة مره اخرى الى نمط الحياة الصحى الطبيعى
ثانيا : المرحلة الثانية وهى فترة الانسحاب او اعراض الانسحاب
وهى فترة انسحاب المخدر من الجسم والتى قد تسبب بعض المتعاب مثل الارق والتقيؤ والهلوسة والتعرق
بالاضافة الى ظهور بعض الاعراض مثل التشنجات وارتفاع درجات الحرارة والتى من شأن تلك الاعراض قد تسبب ميل المدمن الى الانتحار ولكن دعنى اطمئنك ان بعد هذة الفترة سوف يرجع جسمك الى حالته الطبيعية
وفى نهاية المقال ادعو كل مدمن ان يعلم تماما ان لكل داء دواء وان الادمان مثله مثل اى مرض يمكن الشفاء منه شرط الارادة والاستعانة بالمستشفيات الصحيحة لعلاج الادمان