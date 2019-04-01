zaki2323
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سماعات AirPods من أبل تكتسح جميع الأسواق
بلا شك رأيت هذه السماعات في مكان ما او انك تستعملها حتى، فلا شك في هذا لأن هذه السماعات أتت من شركة أبل و سيطرت على سوق السماعات في العالم ، فمن نضرتي الخاصة فأنا أقطن في مدينة عنابة بالجزائر و لا أكف من رؤيتي لهذه السماعات في أي طريق اتوجه اليه أجد احد يستعملها .
فسماعات AirPods بل شك فهي أفضل منتجات Apple المحققة للمبيعات لحد هذه الساعة و هذا وفقا لتقرير حصري اعلن من طرف شركة Counter Point لأبحات السوق ، فلقد حصلت سمعاعات AirPods الجيل الأول لوحدها على ستون بالمئة من مبيعات السوق العالمية للسماعات اللاسلكية خلال أواخر عام 2018 الفائت .
و تسبب هذا الانتشار الكبير لهذه السماعات الكثير من الخسائر للشركات المنافسة لأبل مثل Bose و Jabra الذين يمتازون بمنتجات رائعة و مدهشة و بسمعة قديمة في سوق السماعات اللاسلكية .
و كما ترون في الصورة الموضحة للتقرير و تأتي سماعة Jabra Elite 65t في المركز الثاني وراء Apple AirPods بفارق كبير جدا ثم تليهما سماعة سامسونج Samsung Gear IconX غيرهم من الشركات المشهورة الأخرى كم مبين في الصورة .
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