سماعات AirPods من أبل تكتسح جميع الأسواق

بلا شك رأيت هذه السماعات في مكان ما او انك تستعملها حتى، فلا شك في هذا لأن هذه السماعات أتت من شركة أبل و سيطرت على سوق السماعات في العالم ، فمن نضرتي الخاصة فأنا أقطن في مدينة عنابة بالجزائر و لا أكف من رؤيتي لهذه السماعات في أي طريق اتوجه اليه أجد احد يستعملها .فسماعات AirPods بل شك فهي أفضل منتجات Apple المحققة للمبيعات لحد هذه الساعة و هذا وفقا لتقرير حصري اعلن من طرف شركة Counter Point لأبحات السوق ، فلقد حصلت سمعاعات AirPods الجيل الأول لوحدها على ستون بالمئة من مبيعات السوق العالمية للسماعات اللاسلكية خلال أواخر عام 2018 الفائت .و تسبب هذا الانتشار الكبير لهذه السماعات الكثير من الخسائر للشركات المنافسة لأبل مثل Bose و Jabra الذين يمتازون بمنتجات رائعة و مدهشة و بسمعة قديمة في سوق السماعات اللاسلكية .و كما ترون في الصورة الموضحة للتقرير و تأتي سماعة Jabra Elite 65t في المركز الثاني وراء Apple AirPods بفارق كبير جدا ثم تليهما سماعة سامسونج Samsung Gear IconX غيرهم من الشركات المشهورة الأخرى كم مبين في الصورة .