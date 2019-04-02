تحويل اموال من الجزائر الي اي دولة في العالم

H

Hussein91

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أفريل 2019
المشاركات
2
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
27
من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم ممكن ، جزائري مقيم في المغرب استطيع تحويل مبالغ الى ذويكم او معارفكم خارج الحزائر عن طريق وأستون يونيون من المغرب

فقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون

للاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب فايبر 00212621228022
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top