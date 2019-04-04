محادثات مجموعات واتس آب تزعجك ؟ إليك الحل الأن !

zaki2323

zaki2323

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محادثات مجموعات واتس آب تزعجك ؟ إليك الحل الأن !

في بعض الأحيان ترى أن خاصية مجموعات المحادثة يمكن أن تكون مفيدة و لكن في بعض الأحيان تكون مزعجة جدا و لا تطاق و هذا موضوعنا لليوم ، فمدونتنا TechPro أحضرت لكم طريقة أو بالأحرى واتس آب طورت هذه الطريقة للتخلص من هذا الازعاج المستمر و نحن هنا لمشاركة هذه الميزة معكم لإفادتكم قدر الإمكان .

في التحديث القادم لواتس آب إنشاء الله على أجهزة الأندرويد و الأبل سوف ترى اضافة جديدة للسيطرة بمن يريد اضافتك على المجموعات و يمكنكم الوصول لهذا الخيار عبر هذا المسار :

الإعدادات setting ⬅ الحساب account ⬅ الخصوصية privacy ⬅ مجموعات المحادثة groups .



محادثات مجموعات واتس آب تزعجك ؟ إليك الحل الأن !



ستتوجه الى صفحة بها ثلات إختيارات كما المبين في الصورة و التي تأتي كالأتي :

* الجميع every one و يعني ذلك أن أي أحد يستطيع اضافتك لمجموعة .

* جهات الاتصال الخاصة بي my contact و يعني أن لا أحد يستطيع إضافتك ألى مجموعة إلا الأشخاص المسجلين لديك.

*لا أحد nobody و يعني أن لا أحد يستطيع إضافتك أبدا إلى المجموعات.

محادثات مجموعات واتس آب تزعجك ؟ إليك الحل الأن !



و بالنسبة لغير المسجلين لديك سيكون بإمكانهم إرسال دعوة فقط و لك الحرية لقبول أو لا ، و تكون الدعوة صالحة لمدة 72 ساعة .

و سيتم ادراج هذا الخيار في التحديث القادم على أجهزة الأندرويد و الأبل ،

و بهذا تكون تخلصت من الإزعاج المستمر الذي يلاحقك .


المصدر
 
الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
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مشكور اخي على الافادة بارك الله فيك
 
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