هاتف سامسونج الجديد Galaxy S10e

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كلنا نعتقد أن الهاتف الذكي الأكبر حجما و الأكبر في الشاشة و البطارية هو الأفضل ، و لكن سامسونج لديها إعنقاد أخر مختلف تماما عنا، فبهاتفها الجديد Galaxy S10e يعد الأصغر من بين طرازات S10 الجديدة و بسبب حجمه الصغيرالمميز سوف يتوجه الكثير من المستخدمين إليه .و لقد صرحت Samsung أن معنى e في S10e هو إختصار لكلمة "أساسي" ، فهاتف Samsung Galaxy S10e أضيق من هاتف S10 بميلميتر واحد فقط لكنه أقصر بدرجة كبيرة جدا بحجم 7.7 ميلمتر ، و هو أكثر راحة في الإمساك بأمان لكل من يمتلك يد صغيرة خاصة النساء عامة .بالنسبة لشاشة S10e فهي تنخفض بحجم 5.8 بوصة من شاشة S10 التي حاجمها 6.1 بوصة بسبب سمك الحواف الجانبية ،و تتميز أيضا بأنها مسطحة بدلا من إستخدام الجوانب المنحنية التي وضعتها سامسونج على هواتفها الأخيرة خلال السنوات الماضية.يتميزأيضا هاتف سامسونج S10e على اخوانه الأطول بمستشعر بصمة إصبع بدلا من القارئ الجديد الذي يتواجد على الشاشة ، فلقد صممت سامسونج مستشعرا سعويا في زر الطاقة على الجانب الأيمن للهاتف ،و يكون موضعه هذا في المكان الصحيح من ناحية إستقرار إبهامك الأيمن عليه عادة عندما تمسك الهاتف ، و هذا يسهل إستخدامه أفضل من المستشعر الموجود على الشاشة في الهواتف الأخرى ، و هو أيضا سريع جدا و يتجاوب بسرعة في الفتح .حتى مع هذا الموضع ، من المحتمل أن يلاحظ الشخص الذي يستخدم يده اليسرى أنه قد يكون مبلغًا صعب الاستخدام.ضع في اعتبارك أن عنصر استشعار بصمات الأصابع في S8 كان على الوجه الصحيح للكاميرا الخلفية؟ ثم ، مع S9 ، أثرت سامسونج عليه إلى منتصف تحت عدسة الكاميرا؟ بمجرد حصولك على S10E في يدك ، ينتهي بك الأمر إلى استخدام الفهرس الأيسر أو إصبعك الجانبي لتحقيق زر المرفق.تتمثل إحدى النقاط المهمة فيما يتعلق بزر الطاقة الخاص بـ S10E في أنك ستظل تستخدمه ببساطة لسحب أعلى شريط تنقل ، وقد تكون هذه ميزة تنهي خسارتها من خلال قارئ الشاشة الموجود في الشاشة S10.حتى مع العرض الأقصر ، لا يزال يتعذر عليّ الوصول إلى أعلى الشاشة تمامًا دون أن أجعل الهاتف ينحني ، وبالتالي أصبحت القدرة على التنقل خلال هذه الطريقة مريحة للغاية - طالما أن الهاتف في قوائمك.و لمعرفة كل مميزات الهاتف الذكي Galaxy S10e سوف نقارنه مع Galaxy S10.بالنسبة لنظام التشغيل فهاتف S10e و S10 يمتلكان نفس النظام (android 9 Pie (One UI .شاشة S10e كما قلنا من قبل أقل من شاشة S10 ، فشاشة S10e تأتي بحجم 5.8 بوصة زائد 2280*1080 مولد و شاشة S10 تأتي بحجم 6.1 بوصة QUAD HD زائد 3040*1440 مولد .و بالنسبة لأحجام جالكسي S10e فأتت على هذا الشكل 142.2X69.9X7.9mm و جالكسي S10 أتت أحجامه على هذا الشكل 149.9X40.4X7.8mm .يأتي وزن S10e أقل من وزن S10 ب7 غرام و هو 150 غرامتأتي بطارية سامسونج جالكسي S10e بقوة 3100 ميلي أمبير و بطارية جالكسي S10 3400 ميلي أمبير .بالنسبة للمعالج فكلا من S10e و S10 يمتلكان نفس المعالج و الذي يعمل بشرائح Snapdragon 855 .يمتلك S10e ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6.8 جيجابايت و التي هي أقل من التي يمتلكها S10 و هي 8 جيجابايت .و يأتي الهاتف الذكي S10e بسعة تخزين كبيرة 128.265 جيجابايت و هي أقل من سعة S10 بقليل فقط 128.512 جيجابايت ، و يمتلك كلا من الهاتفين ذاكرة خارجية micro SD لكن من يرغب أن يزيد السعة و التي تصل الى 512 جيجابايت .بالنسبة للكاميرا الأمامية في هاتف جالكسي S10e و S10 فهما يمتلكان نفس دقة الكاميرا و التي هي 10 ميجابيكسل ، و بالنسبة للكاميرا الخلفية يمتلك S10e إثنان دقتهما 12/16 ميجابيكسل على عكس S10 الذي يمتلك ثلات 12/16/16 ميجابيكسل .و يمتاز S10e بمميزات أخرى يمتاز بها S10 أيضا مثل مضاد للماء IP68 و الشحن اللاسلكي و ....إليك ما تتخلى عنه حقًا: عدسة التكبير ، وبطارية أكبر ، وشاشة أجمل. يتميز S10E بشاشة Full HD بدلاً من شاشة رباعية HD ، مما يشير إلى أنه يبلغ عرضه 1080 بكسل فقط ويتضمن مائة نقطة في البوصة ولكن الشاشة العادية S10. إذا كنت ستعود من شاشة Quad HD ، فقد يكون هذا التمييز ملحوظًا.بالنسبة لي ، بدأت فقط برؤية التناقضات بعد أن صفتها بهاتف آخر في فئتها ، تمامًا مثل عنصر الصورة الثالث. حتى عند ضبط النغمات على S10E للحصول على صوت إضافي ، فإن البياض أكثر بياضًا على عنصر الصورة ، ويمكنك الحصول على عمق إضافي كبير هناك. ومع ذلك ، هذا شيء واحد لا أفترض أن معظم الأشخاص يمكنهم ملاحظته دون المقارنة المباشرة بين الشاشات.يمكن ذكر الشيء نفسه فيما يتعلق بكاميرا S10E. من المؤكد أنه يحتوي فقط على كاميرتين في الخلف بدلاً من ثلات ، لكنني أشعر أن خمسة وتسعين من الأفراد يمكن أن يحبوا الصور التي يلتقطها هذا الهاتف ، اللقطات حادة ومفعمة بالحيوية ، وهناك قدر كبير من المهارة بين أوضاعها المهنية .بالنسبة إلى كاميرا السلفي ذات الزاوية العريضة ، فإن عدسة S10E لا تمتد كثيرًا للصور الذاتية العنقودية (مجال القراءة 97 درجة على البيكسل مقابل ثمانين درجة على S10E). يميل بشكل متزامن إلى تعريض لون البشرة بشكل مفرط وبناء الجميع يبدو شاحبًا.هذه المظالم البسيطة . إذا كنت ستعود من جهاز Galaxy قديم ، فستكون فخوراً للغاية بالترقيات .قد تكون البطارية أصغر قليلاً بثلاثمئة ميلي أمبير ، 100 مللي أمبير في الساعة مقارنة بثلاث بطاريات S10 ، سعة 400 مللي أمبير في الساعة ، ومع ذلك فهي تعمل بشكل حازم على أن تكون عمر البطارية متطابقًا تقريبًا نظرًا لشاشة S10E الأصغر حجمًا.لقد كنت أستغل الجهاز لمدة يومين ، ويجعله يمر طوال يوم كامل من التمرير عبر Twitter و Instagram و Slack والاستمتاع بالألعاب أثناء تنقلاتي أثناء عدم اضطراري إلى إعادة الشحن حتى أذهب إلى الفراش، في حين أن هذا الوضع لا يستغل وضع توفير الطاقة.تتحلل البطاريات بمرور الوقت ، ومع ذلك ، فإنني أشعر بالقلق من أن ذلك لن يحدث خلال شهور قليلة جدًا. في الوقت الحالي ، أقترح الحفاظ على توفير الطاقة للحفاظ على الجهاز يسير لفترة أطول في الليل.هناك عدد قليل من الأشياء المختلفة التي لم أحبها ، إلى جانب أبعاد لوحة مفاتيح Samsung الافتراضية. من خلال شاشة أصغر ، يكون كل شيء بالطبع مكثفًا ، ولقد وجدت نفسي أصنع الكثير من الأخطاء المطبعية حتى عند إنشاء لوحة المفاتيح كعملاق لأنه سيحصل عليها. لقد صادفت فجأة مشاكل مماثلة نواجهها عند فتح وجه جهاز S10 / S10 Plus ، وكنت مستعدًا بشكل موحد لإلغاء قفل الجهاز من خلال مقطع فيديو بنفسي.لحسن الحظ ، هذه الأمور واضحة لتوضيحها. إذا اخترت التبديل لهذا الجهاز ، فإن الأشياء الأساسية -للقيام به -محاولة القيام- لمحاولة القيام به- لتنظيم الأيقونات حتى لا تبدو ضخمة بشكل كاريكاتوري وتنقل تطبيقًا مثل Gboard للتعامل مع مشاكل لوحة المفاتيح. لفتح القياسات الحيوية ، ببساطة اتبع كاشف بصمات الأصابع ونمط دبوس /.الشيء الأخير الذي يجب ملاحظته مع S10s هو أنها ترافق حاليًا حارس الشاشة المثبت مسبقًا. وبينما تدرس شركة Samsung إدماجه خارج الصندوق ، فإنها ليست رائعة في الحماية من الخدوش. لقد امتلك الجهاز فقط لمدة أسبوع ، وقد رأيت بالفعل بعض الخدوش الحيوية.لا يتطابق نصف قطر الزاوية و بالتالي الكاميرا المثقوبة معًا أيضًا مع الشاشة ، حيث يصعب رؤيتها بمجرد ملاحظة ذلك. كنت أحرث للأمام واحصل على حارس شاشة أفضل بكثير ولا أضع الثقة في هاتف Samsung الذي تمسك به هنا.بتكلفة 750 دولارًا ، تحصل على ما يقرب من الخبرة الكاملة في S10 ، بينما لا تقوم بصرف الحد الأقصى للمبلغ النقدي وبأحجام مفرطة تكسب الكثير من الجاذبية عبر التركيبة السكانية. تميل هواتف سامسونج بشكل متزامن إلى السفر للبيع بسرعة عندما تعلن جالكسي الجديدة ، لذلك ستلاحظ في جميع الاحتمالات أن S10E مخصوم أو في صفقات BOGO بشكل رهيب قبل وقت طويل.إذا كنت تبحث عن جهاز آلي صريح أو قليل أو جهاز لا يستعد للراحة بالعملة الأمريكية ، فيمكن أن يكون هذا الهاتف وأعتقد أن الأغلبية يمكن أن تتخيل بينما لا تضحي بالكثير من الجودة. أصغر وأرخص ليست بحاجة إلى أن تعني أسوأ ، وأنني أفترض أنه حان الوقت لشركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى تبدأ في إنشاء الأجهزة التي سوف تفعل في المقام الأول وليس بحجم كبير. قد تكون S10E خطوة ذكية في الاتجاه الصحيح ، وهي خطوة آمل أن يتابعها الآخرون.