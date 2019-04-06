تفسير حفر القبر فى المنام في مختلف الحالات ، رؤية القبور بوجه عام في المنام من الأحلام المزعجة التي ترعب الكثير منا، لكن رؤية حفر القبر في المنام له الكثير من الدلالات التي تحمل الشر و أيضا الخير و ذلك على حسب الحالة التي كان عليها الحالم، و سنعرف ذلك بالتفصيل هنا
إذا شاهد الشخص في منامه أنه يكسن في القبر من الداخل حيا، فتلك علامه على أنه سوف يحبس .
و من شاهد أن يبني قبر و ينظر له دون أن يتحرك في حلمه، فيشير ذلك إلى أنه وقع في معصية أو ذنب يغضب الله .
و الشخص الذي يحلم أنه قام بحفر قبر في أرض خالية أو تلك الأرض ليس بها سور، فتسير للدار الآخره، و الشخص الذي يدخل القبر قد يدل ذلك على قرب اجله .
و الذي يشاهد في حلمه قبور لاشخاص يعرفهم يدل على أن الحق من امره، بينما لو القبور لاشخاص مجهولين قد يشير للنفاق .
و الذي يرى أنه يقوم بحفر قبر على السطح يدل على أنه صاحب عمر طويل .
الذي يشاهد أن يقوم بزيارة القبور يدل ذلك على أنه سيزور السجن ،
كما أن الذي يرى المطر يتساقط على القبور يشير إلى الرحمة على أهل تلك القبور .
لو شاهد الحالم أن يقوم بردم قبر أو اغلاقه يشير ذلك لطول عمره .
إذا رأى الحالم في منامه أنه يدفن حي يدل على أنه سوف يصاب بضق و هم و حزن .
و الذي يرى رؤية أنه يفتح قبر النبي محمد صلى الله عليه و سلم يشير إلى أنه يطبق سنته .
إذا شاهد الشخص أنه يقف على قبر فذلك يدل على أنه من الممكن ان يصاب بفتنه في دينه أو في بيته و أسرته
إذا شاهد الشخص في منامه أنه يكسن في القبر من الداخل حيا، فتلك علامه على أنه سوف يحبس .
و من شاهد أن يبني قبر و ينظر له دون أن يتحرك في حلمه، فيشير ذلك إلى أنه وقع في معصية أو ذنب يغضب الله .
و الشخص الذي يحلم أنه قام بحفر قبر في أرض خالية أو تلك الأرض ليس بها سور، فتسير للدار الآخره، و الشخص الذي يدخل القبر قد يدل ذلك على قرب اجله .
و الذي يشاهد في حلمه قبور لاشخاص يعرفهم يدل على أن الحق من امره، بينما لو القبور لاشخاص مجهولين قد يشير للنفاق .
و الذي يرى أنه يقوم بحفر قبر على السطح يدل على أنه صاحب عمر طويل .
الذي يشاهد أن يقوم بزيارة القبور يدل ذلك على أنه سيزور السجن ،
كما أن الذي يرى المطر يتساقط على القبور يشير إلى الرحمة على أهل تلك القبور .
لو شاهد الحالم أن يقوم بردم قبر أو اغلاقه يشير ذلك لطول عمره .
إذا رأى الحالم في منامه أنه يدفن حي يدل على أنه سوف يصاب بضق و هم و حزن .
و الذي يرى رؤية أنه يفتح قبر النبي محمد صلى الله عليه و سلم يشير إلى أنه يطبق سنته .
إذا شاهد الشخص أنه يقف على قبر فذلك يدل على أنه من الممكن ان يصاب بفتنه في دينه أو في بيته و أسرته