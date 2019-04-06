محاربة الفساد فريضة وضرورة

2 - النهي عن الفساد والإفساد في القرآن.

3 - صور الإفساد في الأرض.

4 - أثر الإفساد في الأرض.

5 - سبل مواجهة الفساد.

6 - الخاتمة.



العنصر الأول: تعريف الفساد والفرق بين الإفساد والظلم

العنصر الثاني: - النهي عن الفساد والإفساد في القرآن

العنصر الثالث: صور الإفساد في الأرض

الصورة الأولى: ما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم - رحمهما الله - وهي: الشرك بالله عز وجل

الصورة الثانية: نشر البدعة

الصورة الثالثة: نشر المنكرات والدعوة إليها

الصورة الرابعة: قتل النفس التي حرم الله

الصورة الخامسة: زعزعة الأمن

الصورة السادسة: السعي إلى الفرقة وإلى تحزب الأمة

العنصر الرابع: أثر الافساد في الأرض

العنصر الخامس: سبل مواجهة الإفساد

أ-طريق الأنبياء عليهم الصلاة و السلام:

ب - البعد عن الأهواء والرغبات الشخصية من طرق الإصلاح،

ج - وأيضا الإصلاح في الأرض إنما يتحقق بإقامة شرع الله في الأرض،

الخاتمة

إن على المسلمين أن يسعوا لإصلاح قلوبهم، وإصلاح نياتهم، وإصلاح أعمالهم، وإصلاح مسيرتهم الحياتية سياسيا واقتصاديا وإداريا، إصلاحاً ينبعث من قلوب مخلصة، وأنفس مؤمنة، وأرواح زكية تسعى للإصلاح؛ رغبة في الإصلاح، رغبة في الرقي، رغبة في العزة، رغبة في الكرامة، لا تسعى للإصلاح وتنادي به, ويبقى مجرد شعارات جوفاء، وعبارات خرقاء، ثم يمارس الفساد، ويعاقر الفسق، ويستمرأ الظلم، فأولئك عاقبتهم الخسران في الدنيا والآخرة: ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة:220].

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