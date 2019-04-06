كيف تجعلين رجل العقرب يحبك بجنون

دلعيه طول الوقت واهتمى بكل تفاصيلهمواليد برج العقرب يعشقون الاهتمام الزائد، فإذا كنت تحبين رجلا من هذا البرج فعليك أن تدلليه طوال الوقت وتهتمى بجميع تفاصيل حياته، بل وعليك أيضًا أن تشعريه بأهميته فهو من الشخصيات التى تحتاج طوال الوقت إلى تغذية مشاعرها.بلاش تضايقيه ولو حصل صالحيه بسرعةانتبهى عزيزتى جيدًا، فرجل برج العقرب من الشخصيات التى تتصف بالحساسية الشديدة والمفرطة تجاه المواقف، فأية كلمة أو أى تصرف تعتقدين أنه بسيط أو تافه يصدر منك قد يزعجه، وعليك حينها أن تسرعى بمصالحته حتى لا يتفاقم الأمر، فضلاً عن أهمية اعترافك بما يضايقه والاعتذار فورًا على ما فعلت حتى وإذا كنت ترين أنه موقف عادى وبسيط، وذلك حتى لا يزداد الأمر سوءًا.اوعى تستفذى غيرته وطمنيه بحبك طول الوقتيتمتع رجل العقرب بحبّ تملّكى شديد لشريكة حياته، الأمر الذى يقوده للغيرة الشديدة، ولهذا فإن حبك لرجل هذا البرج سيضعك تحت ضغط نفسى كبير، ولكن عليك أن تراعى هذا الأمر جيدًا فى شخصيته لأن غيرته هذه إذا وصلت إلى الشك لن تتحملى عواقبها!اوعى تكدبى عليه أبدًا حتى لو فى حاجة صغيرةرجل برج العقرب يكره الكذب، فحاولى ألا تتجنبى خداعه فى اية تفصيلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فإذا دخل الشك إلى قلبه لن تستطيعى التخلص منه للأبد، فضلاً عن أنه قد يسامحك