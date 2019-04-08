الصقر للتسويق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 أفريل 2019
- المشاركات
- 1
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 22
غاية الظل
لأعمال المظلات والسواتر
وجميع اعمال الحداده
غاية الظل لأعمال المظلات والسواتر متخصصون في تنفيذ وتركيب مظلات وسواتر مظلات وسواتر بولي اثيلين
مظلات وسواتر الفمكو من الاخشاب البلاستيكيه مظلات وسواتر الشينكو (الصاج المظلع ) مواقف سيارات
تغطية مسابح تغطية خزانات مستودعات وهناجر وبيوت الشعر بمختلف انواعها
وكافة اعمال القرميد بانواعه المختلفه
غاية الظل لأعمال المظلات والسواتر ويوجد لدينا قسم خاص لشبابيك والدربزينات واعمال الكسان بانواعه
وكافة المشغولات الحديديه بانواعها متخصصون في توريد وتركيب جميع انواع المظلات
البولي اثيلين _و P.V.C كوري الصنع بجودات مختلفه
التواصل على جوال
0507550401
او زورو موقعنا على الانترنت تجدو مايسركم
لأعمال المظلات والسواتر
وجميع اعمال الحداده
غاية الظل لأعمال المظلات والسواتر متخصصون في تنفيذ وتركيب مظلات وسواتر مظلات وسواتر بولي اثيلين
مظلات وسواتر الفمكو من الاخشاب البلاستيكيه مظلات وسواتر الشينكو (الصاج المظلع ) مواقف سيارات
تغطية مسابح تغطية خزانات مستودعات وهناجر وبيوت الشعر بمختلف انواعها
وكافة اعمال القرميد بانواعه المختلفه
غاية الظل لأعمال المظلات والسواتر ويوجد لدينا قسم خاص لشبابيك والدربزينات واعمال الكسان بانواعه
وكافة المشغولات الحديديه بانواعها متخصصون في توريد وتركيب جميع انواع المظلات
البولي اثيلين _و P.V.C كوري الصنع بجودات مختلفه
التواصل على جوال
0507550401
او زورو موقعنا على الانترنت تجدو مايسركم
غاية الظل للمظلات والسواتر 0507550401
مظلات غاية الظل - غاية الظل للمظلات والسواتر - مظلات وسواتر غاية الظل - مظلات الرياض - تركيب مظلات في الرياض - سواتر هناجر برجولات قرميد شبوك
www.ghaia.info