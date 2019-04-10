صيانة فورية بالمنزل كريازى الزمالك|0235700994|اتصل بنا |01154008110|خدمة كريازى

مركز صيانة كريازى فى مصر || ش01095999314 || 01223179993 || 0235699066 ||

|| 01060037840 || 01096922100 || 0235710008 ||

|| 01092279973 || 01220261030 || 0235700994 ||

|| 01210999852 || 01129347771 || 0235700997 ||

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مركز خدمة عملاء كريازى || 01112124913 || 01207619993 || 0235700994 ||

|| 01154008110 || 01093055835 || 0235700997 ||

|| 01095999314 || 01223179993 || 0235682820 ||

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|| 01095999314 || 01223179993 || 0235699066 ||

|| 01060037840 || 01096922100 || 0235710008 ||

|| 01092279973 || 01220261030 || 0235700994 ||

|| 01210999852 || 01129347771 || 0235700997 ||



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|| 01095999314 || 01223179993 || 0235700997 ||

|| 01095999314 || 01223179993 || 0235700997 ||

|| 01095999314 || 01223179993 || 0235700997 ||



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|| 01095999314 || 01223179993 || 0235682820 ||

|| 01112124913 || 01220261030 || 0235700997 ||

|| 01023140280 || 01207619993 || 0235700994 ||

|| 01092279973 || 01210999852 || 0235710008 ||

|| 01060037840 || 01283377353 || 0235699066 ||

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