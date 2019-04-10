أجمل رسائل عيد ميلاد للأمهات

فؤاد المزياني
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مناسبة عيد الميلاد من أجمل و أسعد المناسبات و أكثرها سعادة و بهجة، و هي حدث ينتظره صاحب المناسبة و المقربون منه لكي يبرزوا حبهم و إهتمامهم.
و يقدم الناس في عيد الميلاد الهدايا و أحلى عبارات التهاني لصحاب المناسبة، و في هذا الموضوع أقدم لكم مجموعة من أجمل الرسائل الرقيقة للأم يوم عيد
ميلادها.
أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائماً يزيل جروح الزمن، عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت حبيبتي يا أمي.
الى اغلى .. واعز الناس .. سنه مباركه يا تاج الراس.
أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.
أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.
أمي يا قلباً من وفاء، يا أصل كل الوداد، مهما وصفت ومهما قلت فيك زود، أبقى بحقك مقصر أمام رب العباد، كل عام و أنت بخير.
أنا لا شيء دونك، فأنتِ من علّمتني القراءة والكتابة والمشي والقفز واللعب، العديد والعديد من الأمور، شكراً على كلّ شيء، أتمنى لكِ عيد أمٍ سعيد.
أمي لو كان عمرك بأيدي لزدتـه… ولو كان فيها موتي.
كل عام وأنت بخير يا أمي… يا أسطورة أثارت العطر في نفحتي.
أحترت بيومك إيش أهديك… عمري اللي بحضنك ربيتيه… ولا قلبي اللي علمتيه الحب.
أشعل شموع الدنيا بمناسبة عيد ميلادك يا أمي الغالية، كل عام وأنت بألف خير.
من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة .. كل عام وانت بألف خير سنة بعد سنة.
و يقدم الناس في عيد الميلاد الهدايا و أحلى عبارات التهاني لصحاب المناسبة، و في هذا الموضوع أقدم لكم مجموعة من أجمل الرسائل الرقيقة للأم يوم عيد
ميلادها.
أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائماً يزيل جروح الزمن، عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت حبيبتي يا أمي.
الى اغلى .. واعز الناس .. سنه مباركه يا تاج الراس.
أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.
أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.
أمي يا قلباً من وفاء، يا أصل كل الوداد، مهما وصفت ومهما قلت فيك زود، أبقى بحقك مقصر أمام رب العباد، كل عام و أنت بخير.
أنا لا شيء دونك، فأنتِ من علّمتني القراءة والكتابة والمشي والقفز واللعب، العديد والعديد من الأمور، شكراً على كلّ شيء، أتمنى لكِ عيد أمٍ سعيد.
أمي لو كان عمرك بأيدي لزدتـه… ولو كان فيها موتي.
كل عام وأنت بخير يا أمي… يا أسطورة أثارت العطر في نفحتي.
أحترت بيومك إيش أهديك… عمري اللي بحضنك ربيتيه… ولا قلبي اللي علمتيه الحب.
أشعل شموع الدنيا بمناسبة عيد ميلادك يا أمي الغالية، كل عام وأنت بألف خير.
من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة .. كل عام وانت بألف خير سنة بعد سنة.