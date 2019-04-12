صور بنات منقبات في الشوارع الأوروبية

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فؤاد المزياني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 مارس 2019
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في هذا الموضوع أقدم لكم أعزائي أصدقاء منتدى اللمة الجزائرية صوراً لبنات منقبات في العديد من الدول الأوروبية، و من الجدير بالذكر أن النقاب زي قديم جداً و حسب
الدراسات و المؤرخين إرتدت العديد من النساء غطاء الوجه في عهد الامبراطورية البيزنطية.
و تم إرتدائه أيضاً في العهد الكنعاني و عند العرب الوثنينن و في بلاد الفرس أيضاً و هذا معناه أن النقاب موجود حتى قبل ظهور الاسلام، و أخيراً أترككم مع الصور التي إخترتها لكم.

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