صور بنات منقبات في الشوارع الأوروبية

فؤاد المزياني
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في هذا الموضوع أقدم لكم أعزائي أصدقاء منتدى اللمة الجزائرية صوراً لبنات منقبات في العديد من الدول الأوروبية، و من الجدير بالذكر أن النقاب زي قديم جداً و حسب
الدراسات و المؤرخين إرتدت العديد من النساء غطاء الوجه في عهد الامبراطورية البيزنطية.
و تم إرتدائه أيضاً في العهد الكنعاني و عند العرب الوثنينن و في بلاد الفرس أيضاً و هذا معناه أن النقاب موجود حتى قبل ظهور الاسلام، و أخيراً أترككم مع الصور التي إخترتها لكم.
الدراسات و المؤرخين إرتدت العديد من النساء غطاء الوجه في عهد الامبراطورية البيزنطية.
و تم إرتدائه أيضاً في العهد الكنعاني و عند العرب الوثنينن و في بلاد الفرس أيضاً و هذا معناه أن النقاب موجود حتى قبل ظهور الاسلام، و أخيراً أترككم مع الصور التي إخترتها لكم.
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