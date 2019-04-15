هل فعلا لعبة ببجي خطيرة

السلام عليكم , في الفترة الأخيرة قامت النيبال بحضر لعبة ببجي في النيبال كما في التصريح :
أعلنت السلطات النيبالية عن حظر لعبة ببجي PUBG في البلد و ذلك بسبب مخاوف من الإدمان عبّر عنها الآباء و المدرسون في مدارس الدولة، و أكدت السلطات الوصية بأن استعمال خدمات VPN من أجل تجاوز هذا الحظر يعرّض صاحبه لملاحقة قضائية. السؤال هل فعلا ببجي خطيرة على الناس .
أعلنت السلطات النيبالية عن حظر لعبة ببجي PUBG في البلد و ذلك بسبب مخاوف من الإدمان عبّر عنها الآباء و المدرسون في مدارس الدولة، و أكدت السلطات الوصية بأن استعمال خدمات VPN من أجل تجاوز هذا الحظر يعرّض صاحبه لملاحقة قضائية. السؤال هل فعلا ببجي خطيرة على الناس .