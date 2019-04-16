القهوة واستخدامها فى الطب البديل



"الآن نريد الخوض في أعمق ودراسة كيفية تأثير هذه التغييرات على الجسم."

على سبيل المثال ، شرب حوالي ثمانية أكواب من القهوة يوميًا له تأثير غير متوقع ، مما يؤدي إلى انخفاض في أنواع الناقلات العصبية التي يقلدها القنب.

وبعبارة أخرى ، حيث يصعد القنب من نظام المكورات القلبية الوعائية في جسمنا ، يبدو أن شيئًا ما في القهوة يقود إلى انخفاض الناقلات العصبية للنظام ، مما يضعه في حالة انخفاض.

يميل جسمنا إلى تقليل إنتاجه من endocannabinoids في أوقات التوتر ، مما يجعل الباحثين يتساءلون عن العلاقة بين القهوة وكيف يتكيف جسمنا مع التغيير.

وقال كورنيليس: "إن زيادة استهلاك القهوة على مدى فترة شهرين من التجربة ربما تسبب في إجهاد ما يكفي لإحداث انخفاض في الأيض في هذا النظام".

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"قد يكون تكيف أجسامنا لمحاولة إعادة مستويات التوتر إلى التوازن."

وقال كورنيليس: "قد تؤثر مسارات endocannabinoid في سلوكيات الأكل" ، في إشارة إلى الصلة الكلاسيكية بين الحشيش و "munchies".

هناك طريق استقلابي آخر يستحق مزيدًا من البحث وهو المسار المسؤول عن مراقبة المنشطات لدينا.

تغطي المنشطات مجموعة متنوعة من الرسل الكيميائيين الذين يتنقلون عبر دمائنا ، ويتحكمون في كل شيء من النمو إلى الخصائص الجنسية.

على وجه الخصوص ، وجد الباحثون أن المستقلبات المرتبطة بإفراز المنشطات ارتفعت مع استهلاك القهوة ، مما يشير إلى وجود علاقة بين المشروبات والقضاء على مركبات الستيرويد من الجسم.

بالضبط ما هي مكونات القهوة المسؤولة عن هذه الأنواع من التغييرات ليست واضحة بعد.

قد تذهب النتائج إلى حد ما لتفسير السبب الذي يجعل القهوة تبدو لها الكثير من الفوائد الصحية ، مثل المساعدة في إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال كورنيليس: "يُعتقد أن هذا يرجع في الغالب إلى قدرة الكافيين على زيادة التمثيل الغذائي للدهون أو التأثيرات المنظمة للجلوكوز في البوليفينول (المواد الكيميائية المشتقة من النباتات)".

"إن النتائج التي توصلنا إليها والتي تربط بين القهوة وإندوكنابينويدس تقدم تفسيرات بديلة تستحق المزيد من الدراسة."

بالنظر إلى مدى انتشار القهوة في جميع أنحاء العالم ، من الغريب الاعتقاد بأن هناك الكثير الذي لا نزال لا نعرفه عن تأثيره على صحتنا.

نأمل أن تساعدنا المزيد من الدراسات مثل هذه الدراسة على تحسين فوائدها وتساعدنا على تحديد كيفية الحصول على أقصى استفادة من الكابتشينو المتكرر. اضغط هنا افضل ٨ ماكينات لصنع القهوة - موقع سيلزي "الآن نريد الخوض في أعمق ودراسة كيفية تأثير هذه التغييرات على الجسم."على سبيل المثال ، شرب حوالي ثمانية أكواب من القهوة يوميًا له تأثير غير متوقع ، مما يؤدي إلى انخفاض في أنواع الناقلات العصبية التي يقلدها القنب.وبعبارة أخرى ، حيث يصعد القنب من نظام المكورات القلبية الوعائية في جسمنا ، يبدو أن شيئًا ما في القهوة يقود إلى انخفاض الناقلات العصبية للنظام ، مما يضعه في حالة انخفاض.يميل جسمنا إلى تقليل إنتاجه من endocannabinoids في أوقات التوتر ، مما يجعل الباحثين يتساءلون عن العلاقة بين القهوة وكيف يتكيف جسمنا مع التغيير.وقال كورنيليس: "إن زيادة استهلاك القهوة على مدى فترة شهرين من التجربة ربما تسبب في إجهاد ما يكفي لإحداث انخفاض في الأيض في هذا النظام".لاختيار افضل ماكينة قهوة"قد يكون تكيف أجسامنا لمحاولة إعادة مستويات التوتر إلى التوازن."وقال كورنيليس: "قد تؤثر مسارات endocannabinoid في سلوكيات الأكل" ، في إشارة إلى الصلة الكلاسيكية بين الحشيش و "munchies".هناك طريق استقلابي آخر يستحق مزيدًا من البحث وهو المسار المسؤول عن مراقبة المنشطات لدينا.تغطي المنشطات مجموعة متنوعة من الرسل الكيميائيين الذين يتنقلون عبر دمائنا ، ويتحكمون في كل شيء من النمو إلى الخصائص الجنسية.على وجه الخصوص ، وجد الباحثون أن المستقلبات المرتبطة بإفراز المنشطات ارتفعت مع استهلاك القهوة ، مما يشير إلى وجود علاقة بين المشروبات والقضاء على مركبات الستيرويد من الجسم.بالضبط ما هي مكونات القهوة المسؤولة عن هذه الأنواع من التغييرات ليست واضحة بعد.قد تذهب النتائج إلى حد ما لتفسير السبب الذي يجعل القهوة تبدو لها الكثير من الفوائد الصحية ، مثل المساعدة في إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.وقال كورنيليس: "يُعتقد أن هذا يرجع في الغالب إلى قدرة الكافيين على زيادة التمثيل الغذائي للدهون أو التأثيرات المنظمة للجلوكوز في البوليفينول (المواد الكيميائية المشتقة من النباتات)"."إن النتائج التي توصلنا إليها والتي تربط بين القهوة وإندوكنابينويدس تقدم تفسيرات بديلة تستحق المزيد من الدراسة."بالنظر إلى مدى انتشار القهوة في جميع أنحاء العالم ، من الغريب الاعتقاد بأن هناك الكثير الذي لا نزال لا نعرفه عن تأثيره على صحتنا.نأمل أن تساعدنا المزيد من الدراسات مثل هذه الدراسة على تحسين فوائدها وتساعدنا على تحديد كيفية الحصول على أقصى استفادة من الكابتشينو المتكرر.

تشير دراسة حديثة إلى أن القهوة ، أكثر الأدوية الترفيهية شيوعًا في العالم تعتمد على القهوة الصحية .، تؤثر على عملية الأيض بشكل أكبر بكثير مما أدركنا.بين الضجيج والعناوين ، والحقيقة هي دائما أكثر تعقيدا. وتشير هذه الدراسة 2018 إلى السبب - اتضح أن المركبات الموجودة في فنجاننا اليومي من جو تغير الأيض في دمائنا أكثر مما كان معروفًا في السابق.استلزم التحقيق 47 من يشربون القهوة للتخلي عن هذه العادة لمدة شهر قبل التخلص من أربعة أكواب من القهوة يوميًا لمدة 30 يومًا. بعد ذلك ، زادوا من تناول القهوة إلى ثمانية أكواب.طوال الوقت ، أخذ الباحثون عينات دم لتحليل التغيرات في الكيمياء الحيوية الناتجة عن استهلاك الطعام والشراب.كشفت الصورة الناتجة الناتجة عن تأثر 115 مستقلبًا باستهلاك القهوة. ما مجموعه 82 من هذه المواد الكيميائية كانت معروفة بالفعل ، ويمكن تعيينها إلى 33 مسارًا أيضيًا ، كان عددًا منها علاقات جديدة تمامًا.وقالت مؤلفة الدراسة مارلين كورنيليس من كلية طب فاينبرج في جامعة نورث وسترن في ذلك الوقت: "هذه طرق جديدة تمامًا يمكن أن تؤثر بها القهوة على الصحة".لاختيار افضل ماكينة قهوة