تجربة شخصية

لالا مولاتي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أفريل 2019
- المشاركات
- 2
- نقاط التفاعل
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
عصارة تجربتي الشخصية المتواضعة وضعتها هنا لتقاسم الخبرات معكم
عساكم تنصحونني بما يساعد على تكملة المسير
او ان تقتدوا بي ان كنتم في بداياتكم
المدونة اسمها نبض الحياة
و رابطها الإصرار يولد النجاح
اتمنى ان توجهوني في موضوعي هنافي المنتدى
عساكم تنصحونني بما يساعد على تكملة المسير
او ان تقتدوا بي ان كنتم في بداياتكم
المدونة اسمها نبض الحياة
و رابطها الإصرار يولد النجاح
اتمنى ان توجهوني في موضوعي هنافي المنتدى