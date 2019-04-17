تجربة شخصية

لالا مولاتي

لالا مولاتي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أفريل 2019
المشاركات
2
نقاط التفاعل
6
النقاط
3
العمر
38
عصارة تجربتي الشخصية المتواضعة وضعتها هنا لتقاسم الخبرات معكم
عساكم تنصحونني بما يساعد على تكملة المسير
او ان تقتدوا بي ان كنتم في بداياتكم
المدونة اسمها نبض الحياة
و رابطها الإصرار يولد النجاح
اتمنى ان توجهوني في موضوعي هنافي المنتدى
 
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