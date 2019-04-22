مستشفى الاطفال
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مستشفى الاطفال بجدة
كيفية الحفاظ على الأسنان للأطفال و علاج اسنان الاطفال :
للحصول على نتائج مضمونة تستمر مع الطفل طوال العمر، يجب اتباع بعض التعليمات بعد إزالة التقويمات للحفاظ على الأسنان ومنها:
- يجب وضع مثبت الأسنان أثناء فترة النوم لمدة تتراوح من 4 لـ 6 شهور، إذ تكون الأسنان بعد إزالة التقويم غير ثابتة بشكل جيد في أماكنها، ويوجد منه نوعان وهما المطاطي والمعدني، وينصح بزيارة طبيب أسنان الأطفال حيث يتم تحديد نوع المثبت والفترة المحددة حسب كل حالة.
- ينصح بضرورة تنظيف مثبت الأسنان بشكل دائم بواسطة الفرشاة، وإذا قام الطفل بخلعه أثناء الطعام يفضل الاحتفاظ بالمثبت في العلبة المخصصة له والذهاب إلى الطبيب لتغييره إذا وقع أو تم خدشه.
- ينصح بتنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الفم بشكل كبير أثناء فترة وضع المثبت باستخدام ماء فاترة دون وضع معجون أسنان، لأن معجون الأسنان قد يؤثر على لون الأسنان خلال تلك المرحلة.
لماذا تختار مركز أندلسية لصحة الطفل لتركيب تقويم أسنان لطفلك؟
- تضم عيادة أسنان الأطفال بمركز أندلسية لصحة الطفل فريق فني وطبي من أفضل أطباء أسنان الأطفال بجدة ومدرب على التعامل مع الأطفال في مختلف المراحل العمرية.
- تعد العيادة من أفضل عيادات أسنان الأطفال بجدة، نظرًا لتصميمها بطريقة حديثة وعملية تحمل الكثير من المتعة والرفاهية للطفل.
- عيادة أسنان الأطفال مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات للتعامل مع كل الحالات ولتسهيل عملية تركيب تقويمات الأسنان للأطفال.
- توفير التخدير الكلي للأطفال لمساعدتهم على الاسترخاء، مع تقديم الرعاية الكاملة قبل وبعد فترة التخدير، بالإضافة لتجنب العيادة لاستخدام الغاز الضاحك لما له من أضرار على صحة الطفل.
لمزيد من المعلومات والاستفسار
الموقع الإلكتروني: www.andalusiackw.com
رقم الجوال والحجز: 0122166677 - 505772799
كيفية الحفاظ على الأسنان للأطفال و علاج اسنان الاطفال :
للحصول على نتائج مضمونة تستمر مع الطفل طوال العمر، يجب اتباع بعض التعليمات بعد إزالة التقويمات للحفاظ على الأسنان ومنها:
- يجب وضع مثبت الأسنان أثناء فترة النوم لمدة تتراوح من 4 لـ 6 شهور، إذ تكون الأسنان بعد إزالة التقويم غير ثابتة بشكل جيد في أماكنها، ويوجد منه نوعان وهما المطاطي والمعدني، وينصح بزيارة طبيب أسنان الأطفال حيث يتم تحديد نوع المثبت والفترة المحددة حسب كل حالة.
- ينصح بضرورة تنظيف مثبت الأسنان بشكل دائم بواسطة الفرشاة، وإذا قام الطفل بخلعه أثناء الطعام يفضل الاحتفاظ بالمثبت في العلبة المخصصة له والذهاب إلى الطبيب لتغييره إذا وقع أو تم خدشه.
- ينصح بتنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الفم بشكل كبير أثناء فترة وضع المثبت باستخدام ماء فاترة دون وضع معجون أسنان، لأن معجون الأسنان قد يؤثر على لون الأسنان خلال تلك المرحلة.
لماذا تختار مركز أندلسية لصحة الطفل لتركيب تقويم أسنان لطفلك؟
- تضم عيادة أسنان الأطفال بمركز أندلسية لصحة الطفل فريق فني وطبي من أفضل أطباء أسنان الأطفال بجدة ومدرب على التعامل مع الأطفال في مختلف المراحل العمرية.
- تعد العيادة من أفضل عيادات أسنان الأطفال بجدة، نظرًا لتصميمها بطريقة حديثة وعملية تحمل الكثير من المتعة والرفاهية للطفل.
- عيادة أسنان الأطفال مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات للتعامل مع كل الحالات ولتسهيل عملية تركيب تقويمات الأسنان للأطفال.
- توفير التخدير الكلي للأطفال لمساعدتهم على الاسترخاء، مع تقديم الرعاية الكاملة قبل وبعد فترة التخدير، بالإضافة لتجنب العيادة لاستخدام الغاز الضاحك لما له من أضرار على صحة الطفل.
لمزيد من المعلومات والاستفسار
الموقع الإلكتروني: www.andalusiackw.com
رقم الجوال والحجز: 0122166677 - 505772799
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