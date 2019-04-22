ربما يلزمك ان تذهب الى القسم الخاص بالخدمة الوطنية التابع لولايتك

فتقوم هناك بطلب الاستدعاء

و بعد اشهر من طلب الاستدعاء يأتيك الاستدعاء

اما الامتيازات فلا امان هناك

ذهبت للخدمة الوطنية ورايت العجب

شباب يعانون من امراض ظاهرة يؤدون الخدمة الوطنية وهناك شباب بصحة جيدة يخرجون بعد دخولهم بلحظات.