الخدمة الوطنية

طيار جمال الدين

طيار جمال الدين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أفريل 2019
المشاركات
3
نقاط التفاعل
2
النقاط
3
العمر
25
قال عبدالرؤوف:
اسأل والاخوة يجيبوك بقدر المستطاع.
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انا مابعثوليش امر بأستدعاء بصح حاب انا حاب نروح نحي عليا وكتاه نروح باه يمدولي الملف لي نجيبو باش يخدمولي الأمر بابإستدعاء و هل كي نروح متطوع يمكن حتكون عندي تسهيلات وإمتيازات ويمكن نستفيد حتى من الإعفاء بملف طبي
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
254
نقاط التفاعل
514
النقاط
21
العمر
25
ربما يلزمك ان تذهب الى القسم الخاص بالخدمة الوطنية التابع لولايتك
فتقوم هناك بطلب الاستدعاء
و بعد اشهر من طلب الاستدعاء يأتيك الاستدعاء
اما الامتيازات فلا امان هناك
ذهبت للخدمة الوطنية ورايت العجب
شباب يعانون من امراض ظاهرة يؤدون الخدمة الوطنية وهناك شباب بصحة جيدة يخرجون بعد دخولهم بلحظات.
 
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