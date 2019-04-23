أحلى بوستات حب رومانسية للحبيب

فؤاد المزياني
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إن الحب شعور مخلد و عظيم جداً يغمر القلوب و يجعلها تحس بالحياة، و هو من أسمى المشاعر التي يشعر بها الإنسان و بدونه لن تتمكن الانسانية من التقدم. و يبدأ الحب
معنا بحب النفس و تقديرها إلى حب العائلة و الحفاظ عليها، و حب الصديق و مساعدته و مساندته.
و بمرور الوقت يجد كل فرد منا شخص يحبه بلا شروط و يكون نصفه الثاني و شريك حياته، و أخيراً و ليس أخراً أترككم مع بوستات الحب التي إخترتها لكم.
أحببتك جداً لدرجه أنه عندما تغيب عني يغيب معك كل شيء.
أحببتك، واخترتك، وفضلتك على كل الخلق أيعقل أن أرجع بعد ذلك للوراء.
صوتك حياة، ولقاؤك عمر ثاني، وكلما أحببتُك أريد أن أُحبك أكثر.
سينتهي عام أحببتك فيه بجنون وسيبدأ عام جديد أعشقك فيه أكثر.
بعيوني أنت الضوء، وبقلبي سأبقى أهواك، ولجروحي أنت الدواء، وكلّ عمري ما أنساك.
حبيبي عندما أنام أحلم أنني أراك، بالواقع وعندما أصحو أتمنى أن أراك ثانية في أحلامي.
لو كنت أملك أن أهديك قلبي، لنزعته من صدري وقدمته إليك.
أحببتك جداً.. لدرجه أنه عندما تغيب عني.. يغيب معاك كل شيء.
معنا بحب النفس و تقديرها إلى حب العائلة و الحفاظ عليها، و حب الصديق و مساعدته و مساندته.
و بمرور الوقت يجد كل فرد منا شخص يحبه بلا شروط و يكون نصفه الثاني و شريك حياته، و أخيراً و ليس أخراً أترككم مع بوستات الحب التي إخترتها لكم.
أحببتك جداً لدرجه أنه عندما تغيب عني يغيب معك كل شيء.
أحببتك، واخترتك، وفضلتك على كل الخلق أيعقل أن أرجع بعد ذلك للوراء.
صوتك حياة، ولقاؤك عمر ثاني، وكلما أحببتُك أريد أن أُحبك أكثر.
سينتهي عام أحببتك فيه بجنون وسيبدأ عام جديد أعشقك فيه أكثر.
بعيوني أنت الضوء، وبقلبي سأبقى أهواك، ولجروحي أنت الدواء، وكلّ عمري ما أنساك.
حبيبي عندما أنام أحلم أنني أراك، بالواقع وعندما أصحو أتمنى أن أراك ثانية في أحلامي.
لو كنت أملك أن أهديك قلبي، لنزعته من صدري وقدمته إليك.
أحببتك جداً.. لدرجه أنه عندما تغيب عني.. يغيب معاك كل شيء.