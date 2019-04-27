سلسلة مفاهيم خاطئة عن الاسلام ( متجدد باذن الله )

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

اقدم لكم اغلب المفاهيم الخاطئة عن الاسلام

ومحاولة شرحها وبيانها من القران والسنة ان شاء الله

والجهاد في الاسلام يعني السعي ومكافحة نزعة الشر في النفس، كما انه يعني السعي والكفاح لتحسين المجتمع

كما يعني: المحاربة ضد الاضطهاد، الدفاع عن النفس في ساحة المعركة ..

تفسير ابن كثير

اي يتحدث الله عز وجل هنا عن الاباء من غير المسلمين بأنهم يجاهدون ليجعلو ابناءهم يشركون بالله عز وجل



وهناك العديد من الامثلة الاخرى التي تحدث فيها القران الكريم عن هذا النوع من الجهاد الذي يسمى في الاسلام: الجهاد في سبيل الشيطان

وما يجب علينا نحن المسلمين هو الجهاد في سبيل الله عز وجل

ومتى ما ذكرت كلمة الجهاد وحدها تفهم في الاسلام على انها الجهاد في سبيل الله

والجهاد بالقران معناه السعي لايصال رسالة الله عز وجل للناس



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متجدد باذن الله