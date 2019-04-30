Salma Kassem
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 مارس 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- أنثى
الموضوع كبير .. علاقة قوية ملهاش نهاية بينا و بينك ..
تطوير و مُساعدة و دعم كامل لحد ماتحط رجلك على الطريق الصحيح
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احنا على تواصل دائم و مُستمر مع الطلبة لمعرفة مقترحاتهم و مشاكلهم و تبادل الافكار و الإحتفال بالنجاحات معاهم ..
احنا مش مجرد شركة بتقدم خدمة #فوركس .. احنا حياة بنعيشها معاكم و بيكم
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و تقدر تتواصل معانا و تسأل عن الدورات التدريبية بمقر #الفوركس العربي او اونلاين على الهاتف او الواتساب
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