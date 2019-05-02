المسابقة الرمضانية : قصة و عبرة

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,934
النقاط
1,656
الجنس
أنثى





بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا

اما بعد
نتشرف بتقديم





موضوع المسابقة
وضع قصة واحدة كل اسبوع باذن الله
وفي كل قصة عبر وحكم كثيرة لمن يعتبر باذن الله
والمسابقة تتمثل في مشاركاتكن، اي ان تضع كل واحدة منكن العبرة او الحكمة التي تعلمتها من القصة ويكون ذلك في رد
ويتم تحديد الفائزة حسب ردها ويكون ذلك حسب عدد الاعجابات التي تحصل عليها الرد ومع الاخد في عين الاعتبار الاجابة التي تتوافق بشكل كبير والعبرة والحكمة الاصلية التي سيتم وضعها مع نهاية فترة كل قصة باذن الله

ستتحصل الفائزة في كل اسبوع على وسام :





ستتحصل اللاتي تاخدان المركز الثاني والثالث في كل اسبوع على وسام :





اتمنى ان تكون الفكرة قد اعجبتكن
وفي انتظار مشاركاتكن الجميلة الطيبة
وبالتاكيد كلنا فائزات بكن وبحضوركن وبممشاركاتكن الطيبة
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه

اعداد وتقديم:
ملكة زوجي
ماغيكاي تشان


 
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