المسابقة الرمضانية : قصة و عبرة

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا
اما بعد
نتشرف بتقديم
موضوع المسابقة
وضع قصة واحدة كل اسبوع باذن الله
وفي كل قصة عبر وحكم كثيرة لمن يعتبر باذن الله
والمسابقة تتمثل في مشاركاتكن، اي ان تضع كل واحدة منكن العبرة او الحكمة التي تعلمتها من القصة ويكون ذلك في رد
ويتم تحديد الفائزة حسب ردها ويكون ذلك حسب عدد الاعجابات التي تحصل عليها الرد ومع الاخد في عين الاعتبار الاجابة التي تتوافق بشكل كبير والعبرة والحكمة الاصلية التي سيتم وضعها مع نهاية فترة كل قصة باذن الله
ستتحصل الفائزة في كل اسبوع على وسام :
ستتحصل اللاتي تاخدان المركز الثاني والثالث في كل اسبوع على وسام :
اتمنى ان تكون الفكرة قد اعجبتكن
وفي انتظار مشاركاتكن الجميلة الطيبة
وبالتاكيد كلنا فائزات بكن وبحضوركن وبممشاركاتكن الطيبة
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
اعداد وتقديم:
ملكة زوجي
ماغيكاي تشان
ملكة زوجي
ماغيكاي تشان