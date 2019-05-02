المسابقة الرمضانية : قصة و عبرة

موضوع المسابقة

وضع قصة واحدة كل اسبوع باذن الله

وفي كل قصة عبر وحكم كثيرة لمن يعتبر باذن الله

والمسابقة تتمثل في مشاركاتكن، اي ان تضع كل واحدة منكن العبرة او الحكمة التي تعلمتها من القصة ويكون ذلك في رد

ويتم تحديد الفائزة حسب ردها ويكون ذلك حسب عدد الاعجابات التي تحصل عليها الرد ومع الاخد في عين الاعتبار الاجابة التي تتوافق بشكل كبير والعبرة والحكمة الاصلية التي سيتم وضعها مع نهاية فترة كل قصة باذن الله

ستتحصل الفائزة في كل اسبوع على وسام :