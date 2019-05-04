مسابقة المكون الرئيسي لرمضان 1440\2019

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,791
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
105859

أهلاً ومرحباً بكم جميعاً ورمضان مبارك علينا وعليكم
أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين به وأن يرزقنا حسن إغتنامه .. آمين

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نطل عليكم وككل عام وتحديداً في رمضان مع مسابقة شيقة ومميزة
ومسابقتنا لهذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية
مسابقتنا بعنوان ...

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نعم مسابقة المكون الرئيسي
مسابقة جديدة من نوعها وإن شاء الله تنال إعجابكم وتستمتعوا معنا

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1- سنقوم بوضع المكونات المطلوبة وخلال ثلاثة أيام يتم وضع الوصفات التي قمتن بعملها من تلك المكونات
2- على كل مشاركة فتح موضوع بعنوان وصفتي لمسابقة المكون الرئيسي
3- وضع حقوق المنتدى على الصور لحمايتها من السرقة
4- تصوير الخطوات بشكل واضح لكل وصفة مع مراعات طريقة التقديم
5- بعد ثلاثة أيام من طرح المكونات يتم استقبال المشاركات وبعد انقضاء المدة لا نستلم اي مشاركة
6- اذا كنتِ أختي لا تملكين برنامج لوضع الحقوق فما عليكِ إلا الإتصال بالأخوات @سكون الفجر @السلطانة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @أشــواق 19
7- في الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك تتوقف المسابقة وفي الثاني من شوال يتم طرح النتائج بإذن الله
8- سيتم تحديد الفائزة من خلال طريقة طرح الوصفة وطريقة التقديم



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يحصل المركز الأول على وسام

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ويتحصل المركز الثاني على وسام


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وبقية المشتركين يتحصلون على ..

50 نقطة شرفية

نرجوا من الجميع الإلتزام ومشاركتنا متعة الطبخ ومتعة المنافسة
بالتوفيق لكم جميعاً

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المسابقة تحت إشراف
@السلطانة
@سكون الفجر
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf



 
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