مسابقة المكون الرئيسي لرمضان 1440\2019

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 29 أوت 2013
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- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
أهلاً ومرحباً بكم جميعاً ورمضان مبارك علينا وعليكم
أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين به وأن يرزقنا حسن إغتنامه .. آمين
نطل عليكم وككل عام وتحديداً في رمضان مع مسابقة شيقة ومميزة
ومسابقتنا لهذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية
مسابقتنا بعنوان ...
نعم مسابقة المكون الرئيسي
مسابقة جديدة من نوعها وإن شاء الله تنال إعجابكم وتستمتعوا معنا
1- سنقوم بوضع المكونات المطلوبة وخلال ثلاثة أيام يتم وضع الوصفات التي قمتن بعملها من تلك المكونات
2- على كل مشاركة فتح موضوع بعنوان وصفتي لمسابقة المكون الرئيسي
3- وضع حقوق المنتدى على الصور لحمايتها من السرقة
4- تصوير الخطوات بشكل واضح لكل وصفة مع مراعات طريقة التقديم
5- بعد ثلاثة أيام من طرح المكونات يتم استقبال المشاركات وبعد انقضاء المدة لا نستلم اي مشاركة
6- اذا كنتِ أختي لا تملكين برنامج لوضع الحقوق فما عليكِ إلا الإتصال بالأخوات @سكون الفجر @السلطانة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @أشــواق 19
7- في الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك تتوقف المسابقة وفي الثاني من شوال يتم طرح النتائج بإذن الله
8- سيتم تحديد الفائزة من خلال طريقة طرح الوصفة وطريقة التقديم
يحصل المركز الأول على وسام
ويتحصل المركز الثاني على وسام
وبقية المشتركين يتحصلون على ..
50 نقطة شرفية
نرجوا من الجميع الإلتزام ومشاركتنا متعة الطبخ ومتعة المنافسة
بالتوفيق لكم جميعاً
المسابقة تحت إشراف
@السلطانة
@سكون الفجر
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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