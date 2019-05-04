مسابقة المكون الرئيسي لرمضان 1440\2019

3- وضع حقوق المنتدى على الصور لحمايتها من السرقة

2- على كل مشاركة فتح موضوع بعنوان وصفتي لمسابقة المكون الرئيسي

يتم وضع الوصفات التي قمتن بعملها من تلك المكونات

ومسابقتنا لهذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية

نطل عليكم وككل عام وتحديداً في رمضان مع مسابقة شيقة ومميزة

أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين به وأن يرزقنا حسن إغتنامه .. آمين