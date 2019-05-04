مسابقة شيء غير حياتك

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا



اما بعد

نتشرف بتقديم

لابد ان كل واحد فينا قد مر بامر ما غير حياته

وذلك بسبب الاثر الذي تركته فيهم، حياتهم وفي انفسهم

سلبا او ايجابا

وهنا يتحدث الاعضاء المشاركون عن ذلك الشيء الذي غير حياتهم



بعد اختيار الاعضاء فكرة واحدة من الافكار الستة المطروحة

يقومون بفتح موضوع منفصل يتحدوث عنها وكيف اثرت في حياهم

مراحل المسابقة :

المرحلة الاول:

اول اسبوع باذن الله من رمضان

فيه يتم اختيار المجموعات الستة واعضاء كل مجموعة

كل مجموعة سيكوون فيها 7 اعضاء

المرحلة الثانية:

مرحلة وضع المواضيع تكون في الاسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان الكريم

يضع فيها كل عضو مشارك الموضوع الذي يشارك به

المرحلة الثالثة:

اخر اسبوع من رمضان الكريم باذن الله

سيتم التصويت عن الفائزين في كل مجموعة

في اخر الشهر باذن الله سيكون هناك ستة فائزين بالمرتبة الاولى وستة فائزين بالمرتبة الثانية وستة فائزين بالمرتبة الثالثة

ويكون ذلك بفتح مواضيع تصويت منفصلة لكل مجموعة لاخيتار الفائزين فيها

الفائزون بالمرتبة الاولى يتحصلون على:

الفائزون بالمرتبة الثانية يتحصلون على :

الفائزون بالمرتبة الثالثة يتحصولن على :

وباقي المشاركين يتحصلون على :

اتمنى ان تعجبكم المسابقة بنفيذ ونستفيذ باذن الله