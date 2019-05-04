مسابقة شيء غير حياتك

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,971
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

105916

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا

اما بعد
نتشرف بتقديم



لابد ان كل واحد فينا قد مر بامر ما غير حياته



وذلك بسبب الاثر الذي تركته فيهم، حياتهم وفي انفسهم سلبا او ايجابا
وهنا يتحدث الاعضاء المشاركون عن ذلك الشيء الذي غير حياتهم

بعد اختيار الاعضاء فكرة واحدة من الافكار الستة المطروحة
يقومون بفتح موضوع منفصل يتحدوث عنها وكيف اثرت في حياهم

مراحل المسابقة :
المرحلة الاول:
اول اسبوع باذن الله من رمضان
فيه يتم اختيار المجموعات الستة واعضاء كل مجموعة
كل مجموعة سيكوون فيها 7 اعضاء

المرحلة الثانية:
مرحلة وضع المواضيع تكون في الاسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان الكريم
يضع فيها كل عضو مشارك الموضوع الذي يشارك به

المرحلة الثالثة:
اخر اسبوع من رمضان الكريم باذن الله
سيتم التصويت عن الفائزين في كل مجموعة
في اخر الشهر باذن الله سيكون هناك ستة فائزين بالمرتبة الاولى وستة فائزين بالمرتبة الثانية وستة فائزين بالمرتبة الثالثة
ويكون ذلك بفتح مواضيع تصويت منفصلة لكل مجموعة لاخيتار الفائزين فيها

الفائزون بالمرتبة الاولى يتحصلون على:



الفائزون بالمرتبة الثانية يتحصلون على :



الفائزون بالمرتبة الثالثة يتحصولن على :



وباقي المشاركين يتحصلون على :



اتمنى ان تعجبكم المسابقة بنفيذ ونستفيذ باذن الله
اعداد وتقديم:
ماغيكاي تشان

تصميم:
السلطانة
105917
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,686
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في انتظار تفاعلاتكم
فرصة لنفيد ونستفيد من خلال المسابقة القيمة
اللهم بلغنا رمضان
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,963
النقاط
751
جميل جميل جميل
الفكرة طيبة جدا وممتازة وفقت في ضياغتها
اتمنى تفاعل الاعضاء
وانا منهم
تقديري لك يا مشاكسة
 
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