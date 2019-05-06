أول قصة من المسابقة الرمضانية قصة وعبرة

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

رمضان كريم تقبل الله منا ومنكن الصيام والقيام صالح الاعمال ووفقنا واياكن لكل خير ولما يحب ويرضى لنا

نتشرف بتقديم أول قصة من:

قتلتني بالخنجر الذي وضعته في يدها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

فقد قال الله جل وجلاله:

﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

[الأعراف: 176]،

ففي قصِّ القصص فوائد وعبر لأصحاب العقول، وأولي النهى؛ قال عز وجل:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

[يوسف: 111]،

فمن فوائد القصص ترسيخُ العِظة والعبرة في النفس، فتتأسَّى بالنماذج الحسنة، وتَحذَر من النماذج السيئة، وتَجتنب سلوكها وطريقَها.



قصتنا حدَثت فصولها قبل ما يقارب مائة سنة، ومرور هذه المدة لا يغير من نتائجها شيئًا، بل إن مرور هذه المدة الزمنية، وما ظهَر في المجتمع المسلم من وسائل إغواءٍ وفتنة متنوعة متعددة، يزيد القناعة بنتائجها، وإنه ينبغي على الجميع الاستيقاظ مِن رَقدتهم، والانتباه مِن غَفلتهم.



كاتب هذه القصة هو الأديب الشهير "مصطفى لطفي المفلوطي" المتوفى عام 1343هجرية، رحمه الله، قال عنه الشيخ علي بن حسن بن علي عبدالحميد: له مؤلفات عدة، يغلبُ عليها الالتزام، وفيها رُوح دينية ظاهرة.

القصة لرجل ذهب للدراسة في بلاد الغرب، ولبث فيها بضع سنين.

ذهب وما يُنكر أهله من أمره شيئًا، وعاد وما بقِي مما كانوا يعرفون منه شيءٌ.

ذهب وما على وجه الأرض أحبَّ إليه من دينه، وعاد ودينه أصغرُ شيء في عينيه.



دخل صاحب له عليه يومًا، فوجده مكتئبًا، فسأله عن سبب اكتئابه؟

فأجابه: إن السبب زوجته، هذه الصخرة العاتية القائمة في طريق مطالبه وأماليه.



فسأله صاحبه: وما هي آمالك؟

فأجابه:

ليس لي إلا أملٌ واحد، وهو أن أُغمض عيني ثم أفتحها، فلا أرى غطاءً على وجه أي امرأة في بلدي، وإني أُريدُ أن أكون أول مَن يبدأ بهذا الأمر في بلدي، فعرضتُ هذا الأمر على زوجتي، فأكبرته وأعظمتُه، وخُيِّل إليها أنني جئتها بنَكبة من نكبات الدهر، أو رزيئةٍ من رزاياه، وزعمتْ أنها إن برزتْ إلى الرجال مكشوفة الوجه، فإنها لن تستطيع أن تبرز إلى النساء بعد ذلك حياءً منهن وخجلًا، ولذا فإني فسوف أُعالج هذا الرأس القاسي المتحجر علاجًا ينتهي إما بكسره أو شفائه!



فحزن صاحبه واغتمَّ لِما سمِعه منه، وقال له: أتعلم خطورة ما تقول؟

فقال له:

وما خطورة ذلك؟

قال له صاحبه: إني أخاف على عرضك أن يلمَّ به من الرجال ما يَهتكه.

فقال له:

إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال في حصن حصين لا تمتد إليه الأعناق.



فقال له صاحبه بحرقة وآلم: تلك الخدعة التي يخدعُكُم بها الشيطان، فالرجل إذا خلا بالمرأة الأجنبية عنه، فالشيطان ثالثهما، والفاحشة قريبة منهما.

ثم قال صاحبه:

ما هذا الولع بقضية المرأة وأمر حجابها وسفورها وحريتها وأسرها؟

كأنما قد قمتُم بكل حقٍّ واجب للأمة عليكم في أنفسكم، فلم يبقَ إلا الحديث عن حرية المرأة، دعوا هذا الباب مُوصدًا، فإنكم إن فتحتموه فتحتُم على أنفسكم ويلًا عظيمًا، وشقاءً طويلًا

ما شكت المرأة إليكم ظلمًا، ولا تقدَّمت إليكم طالبة أن تحلُّوا قيدها، وتُطلقوها من أسرها، فما دخولكم بينها وبين نفسها؟

إنها لا تشكو إلا فُضولكم وإسفافَكم بها.

إنكم لا ترثون لها، بل ترثون لأنفسكم، وتودون أن ترونها سافرةً متبرجة تستمتعون بها، كما قيل لأحدكم: لِم لم تتزوج؟ فأجاب: نساء الأُمة جميعًا نسائي!

لقد عاشت المرأة حِقبة من دهرها هادئة مُطمئنةً في بيتها، راضية عن نفسها وعن عيشها، ترى السعادة كل السعادة في واجب تُؤديه لنفسها، أو وقفة تقفها بين يدي ربها، أو عطفةٍ تعطفها على ولدها، وترى الكرامة والسعادة في خضوعها لأبيها، وائتمارها بأمر زوجها، ونزولها عند رضاهما.

كانت تفهَم معنى الحب، وتجهل معنى الغرام، فتُحب زوجها لأنه زوجها، كما تُحبُّ ولدها لأنه ولدها.

إذا رأى غيرها أن الحبَّ أساسُ الزواج، رأت هي أن الزواج أساسُ الحُبِّ.

لكنكم خدَعتموها فقلتُم لها: اختاري زوجَك بنفسك، فالحب أساس الزواج، فما زالت تُقلب عينيها في وجوه الرجال مُصعدة مُصوبةً حتى شغلها الحبُّ عن الزواج، وإذا تزوجت لم يزد عمرُ سعادتها على يوم وليلة، ثم الشقاء الطويل بعد ذلك، والعذاب الأليم!

ذلك بكاؤكم على المرأة أيها الراحمون، وهذا رثاؤكم لها، وعطفكم عليها.

إنَّا نطلب منكم أن تتركوا البقية الباقية من نساء الأمة مُطمئنات في بيوتهن، ولا تُزعجوهنَّ بأحلامكم وآمالكم كما أزعجتم مَن قبلهنَّ.

فكل جرح من جروح الأمة له دواء إلا جرح الشرف، فلا دواء له.



فما زاد صاحب القصة على أن ابتسمَ في وجه صاحبه ابتسامة الهزء والسخرية، وقال:

تلك حماقات ما جئنا إلا لمعالجتها، فلنصطبر عليها حتى يقضي الله بيننا وبينها.

عند ذاك قال صاحبه: ائذن لي أن أقول لك: إني لا أستطيع أن أَزورك بعد اليوم

ثم انصرَف عنه، وتركه، وبعد أيام سمع من الناس أنه هتَك الستر في بيته، وأنه أصبح مغشيًّا مِن قِبَل الأصدقاء والخِلان، فذرفتْ عيناه دمعةً، لا يعرف هل هي دمعة الغيرة على عرض صاحبه أو الحزن على صاحبه القديم؟!



ومرت ثلاث سنوات على تلك الحادثة، وفي ليلة من الليالي عندما كان صاحبه عائدًا إلى منزله، وإذ به يشاهده يمشي مشية المضطرب الحائر، وبجانبه جندي من الشرطة، فاهتمَّ بأمره ودنا منه، وسأله: ما شأنك؟



قال:

لا علم لي بشيء سوى أن هذا الجندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى مخفر الشرطة، ولا أعلم لهذه الدعوة سببًا، وما أنا بالرجل المذنب ولا المريب، فهل يمكن يا صديقي القديم أن تذهب معي لمركز الشرطة، فقد يعرض لي ما قد أكون بحاجة لك.



فقال له صاحبة: لا أَحبَّ إليَّ من ذلك.

ومشي معه لا يحدثه برهة، ثم قال له: ألم تستطع أن تتذكر لهذه الدعوة سببًا؟



فقال: إن أخوف ما أخاف أن يكون قد حدث لزوجتي الليلة حادث، فقد رابني من أمرها أنها لم تعد إلى منزلها حتى الساعة.

قال له صاحبه: ألا تعلم المكان الذي ذهبت إليه؟ قال: لا.



كانا قد وصلا لمركز الشرطة، فدخلا، فقال له مأمور القسم:

يسوؤني أن أقول لك:

إن رجال الشرطة قد عثروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة على رجل وامرأة في حال غير صالحةٍ، فاقتادوهما إلى المركز، فزعمت المرأة أن لها بك صلةً، فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في أمرها، وأمر صاحبها، وهاهما وراءك فانظرهما.



وكان الجندي قد جاء بهما، فنظر فإذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحدُ أصدقائه، فصرخ صرخة رجَفت لها جوانب المخفر، وملأت نوافذه وأبوابه عُيونًا وآذانًا، ثم سقط في مكانه مغشيًّا عليه.



فحُمِل إلى منزله، وأُحضِر له طبيبٌ، فقرر أنه مُصاب بحُمى دماغية شديدة، ولبث صاحبه معه حتى إذا دنا الصباح فتح عينيه، فقال له صاحبة: هل لك من حاجة؟



فأجاب بصوت خافت ضعيف وعيناه مُبتلتان بالدموع: أتعلم أين زوجتي الآن؟

فقال صاحبه: إنها في بيت أبيها.

فقال:

وارحمتاه لها، ولأبيها، ولجميع قومها، فلقد كانوا قبل أن يتَّصلوا بي شرفاءَ أماجدَ، فألبستْهم مُذ عرفوني ثوبًا من العار لا تبلوه الأيام.

مَن لي بِمَن يُبلغهُم عني جميعًا أنني رجل مريض قد اقترب أجلي، وأنني أخشى الله إن لقيتُه بدمائهم، وأنني أضرَع إليهم أن يَصفحوا عني، قبل أن يسبق إلي أجلي.

لقد كنت أقسمتُ لأبيها يوم تزوجتُها أن أصونَ عِرضها صيانتي لحياتي، وأن أمنعها مما أمنع منه نفسي، فحنثتُ في يمني، فهل يغفر لي ذنبي، فيغفر لي الله بغفرانه؟

إنها قتلتني، ولكني أنا الذي وضعتُ في يدها الخنجر الذي أغمدتُه في صدري، فلا يسألها أحد عن ذنبي!

البيت بيتي، والزوجة زوجتي، والصديق صديقي، وأنا الذي فتحت باب بيتي لصديقي إلى زوجتي، فلم يذنب إليَّ أحدٌ سواي.

ثم أمسك عن الكلام برهة، ثم قال: آهٍ ما أشدَّ الظلام كان أمام عيني، كنتُ أراهما في هذه الغرفة، على هذا المقعد، تحت هذا السقف، يتحدثان، فتمتلئ نفسي غِبطةً وسرورًا أن رُزقتُ صديقًا وفيًّا، يُؤنس زوجتي في وَحدتها، وزوجة سمحةً كريمة تُكرمُ صديقي في غَيبتي، فقولوا للناس جميعًا:

إن ذلك الرجل الذي كان يفخرُ بالأمس بذكائه وفِطنته، ويزعُم أنه أكيسُ الناس وأحزمهم، قد أصبح يعترفُ اليوم أنه أبلهُ إلى الغاية من البلاهة، وغبيٌّ إلى الغاية التي لا غاية وراءها.



ثم أغمض عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه.

وهُنا دخلت الحجرة مرضعُ ولده، تحملُهُ على يدها، حتى دنتْ به من فراشه، فتركتهُ وانصرفت.



فما زال الطفلُ يدبُّ على يديه حتى علا صدر أبيه، فأحسَّ به ففتح عينيه، فرآه، فابتسم لمرآه، وضمهُ إليه ضمَّة الرِّفق والحنان، وأدنى فمهُ من وجهه كأنما يُريدُ أن يُقبلهُ، ثم انتفض فجأةً، ودفَعه عنه بيده دفعًا شديدًا، فانكفأ على وجهه يبكي ويصيحُ، وقال:

أبعدوه عني لا أعرفه، ليس لي أولاد ولا نساء، سلوا أمَّه عن أبيه: أين مكانه؟

واذهبوا به إليه، لا ألبسُ العار في حياتي وأتركُهُ أثرًا خالدًا ورائي بعد مماتي.

وكانت المرضعُ قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه وحملته وذهبتْ به.

فسمع صوته وهو يبتعد عنه شيئًا فشيئًا، فأنصتَ إليه واستعبر باكيًا وصاح: أرجعوه إليَّ فعادت به المرضع، فتناوله من يدها، وأنشأَ يُقلبُ نظرهُ في وجهه، ويقول:

يا بُنيَّ، ما خلَّف لك أَبوكُ من اليتم، وما خلفتْ لك أُمُّك من العار، فاغفر لهما ذنبهما إليك، فلقد سقطت أُمك، وكان أبوك حسنَ النية في جريمته التي اجترَمها، فأساء من حيثُ أراد الإحسانَ!

سواء أكنت ولدي أو ولدَ الجريمة، فإني قد سعدتُ بك بُرهة من الدهر، فلا أنسى يدك عني حيًّا أو ميتًا!

ثم احتضنَه إليه وقبَّله في جبينه قُبلة لا يُعلمُ: هل هي قُبلةُ الأب الرحيم، أو الرجل الكريم!



وكان قد بلغ منه الجهد، فعاودته الحُمَّى، وغلت نارُها في رأسه، وما زال يثقل شيئًا فشيئًا، ثم بدأ ينزعُ نزعًا شديدًا، ويئن أنينًا مُؤلِمًا، فلم تبقَ عينٌ من العيون المحيطة به إلا بكت وسالتْ مدامعها.



وفجأة دخلتْ امرأة الحجرة، وتقدَّمت نحوه ببُطء حتى جلستْ بجانبه، ثم أكبَّت على يده الممتدة فوق صدره فقبَّلتها، وأخذت تقول له:

لا تخرج من الدنيا وأنت مرتاب في ولدك، فإن أُمَّهُ تعترفُ بين يديك وأنت ذاهبٌ إلى ربك - أنها وإن كانت دنَت من الجريمة، فإنها لم ترتكبها، فاعفُ عني يا والد ولدي، واسأل الله أن يلحقني بك، فلا خيرَ لي في الحياة من بعدك، ثم انفجرت باكيةً، ففتح عينيه، وألقى على وجهها نظرةً باسمة كانتْ هي آخر عهده بالحياة، ثم مات.



قال كاتب القصة الأديب مصطفى المنفلوطي رحمه الله: عدتُ من المقبرة بعد ما دفنتُ صديقي بيدي، وأَودعتُ حُفرةَ القبر ذلك الشابَ الناضر، والروض الزاهر، وجلستُ لكتابة هذه السطور، وأنا لا أَملِكُ مدامعي وزفراتي!



ننتظر مشاركاتكن بما افاذتكن وبما اعتبرتن

صحا فطوركن

وفي انتظار مشاركاتكن الجميلة الطيبة

وبالتاكيد كلنا فائزات بكن وبحضوركن وبممشاركاتكن الطيبة

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه



