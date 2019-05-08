sas المصالح الإدارية المختصة.

ن

نورههان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ماي 2019
المشاركات
4
النقاط
0
العمر
26
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
فكرة إنشاء المصالح الإدارية المختصة.
SAS ) LES SECTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALISEES )
أنشئت هذه المصالح سنة 1955 من قبل الحاكم العام الفرنسي بالجزائر جاك سوستال، وتمثلت مهمتها في تكثيف العمل الاجتماعي والسيكولوجي للجيش الفرنسي في الأوساط الجماهيرية الجزائرية في الأرياف والمدن بقصد عزلها عن جبهة وجيش التحرير الوطني، وقطع صلة الشعب بالثورة. وقد تم وضع خريطة لتوزيع مراكز الشؤون الأهلية حسب الأهمية السكانية والجغرافية والإستراتيجية لكل منطقة.
وكان الجيش الفرنسي ترمي، من وراء تكثيف تواجد مراكز الصاص، إلى خلق شبكات تجسس ومراقبة الشعب

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