حكايتي مع رخصة السياقة 😎😎

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,897
النقاط
911
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بون قبل ما نحكي واش صرا لازم تباركولي😍😍 من مدة و راني نسوق بلا بيرمي 😎😎
مالقري الأماكن اللي نقصدهم قليل وين يكونو فيهم الدرك🤓🤓
خترة راني رايحة لدارنا عند بابا شفت ال BRI خلعت 😱😱واش راهم يديرو علاه الغاشي كامل تما.....
مهم مشافونيش و ما من الخلعة بداو رجليا يرجفو😂😂 أيا رالونتيت شويا قدام الدودان و مبعد كجيت نكسيليري من شدة الخلعة كسيليريت بزاف😬😬 أيا بداو كامل يشوفو معايا مصح محبسونيش 😰😰كلحقت للدار قاالي بابا الحمد لله محكموكش باسكو راهم حكمو بزاف بلا كواغط قتلو و الله حفظني ربي غير شفتهم بديت نقرا قاالي واش كنتي تقراي؟ قتلو و الله مانشفا إذا كان قرآن و لا أحاديث المهم كما نقرا😂😂 من شدة الخلعة معلاباليش واش قريت الحمد لله سلكت بخير بيسك تقريبا ثلاث أشهر نشوق بلا بيرمي
المهم نولوللحكاية ياخي قتلكم زكارة محبوش ينجحونا بيسك المدرسة اللي كنت فيها مولاها ميمدش الرشوة .....
أيا خدمت كونت فالفايسبوك يعني حساب وهمي و بديت نراسل صفحات السياقة و نحكي المشكل حتى لحقت لصفحة بانتلي صحيحة أيا جاوبوني قالي منين جبتي حكاية الرشوة ومنا قتلو راني سير....
قالي لا مدام مفوتيش ١٥ امتحان متقوليش خسروني بلعاني وبلا بلا بلا بلا......
أيا جاتلي فكرة جهنمية في راسي قتلو شوف 😈😈عمي كان وزير ..... سابق و راني حكيت معاه قالي شوفي مع المسؤولين لكان مداروش الحل نهبط لبلاد نشوف معاهم😨😨
ونا كنت نكذب أولا عم بابا مش عمي ديراكت زيد مراحش نعيطلو علاجال البارمي
أيا جاوبوني قالي :
علاه حنا نحوسو نخلقو المشاكل ولا نحلوها
شوفي نمدلك النميرو تاع رئيس كذا و كذا بالولاية عيطيلو و شوفي معاه
و خبرينا واش قالك.....
أيا عيطت لهاذ الأخ قتلو منين جبت رقمو و حكيت لو لحكاية قالي مكانش منها قتلو راني سير بلي الرشوة كاينة منها طلب اسمي قتلو الاسم منمدوش هاوليك اسم مدرسة السياقة اللي راني فيها و كان مصر يدي اسمي ونا رفضت ....
بعد ١٥, يوم عاودنا الامتحان و العجيب و الغريب القسم كاااامل نجح اللي تعرف تسوق و اللي متعرفش
على الثانية عشر ليلا جاتني مكالمة و من قلة الأدب تعيط لشخص بوقت متأخر .....
ألو و شكون معايا ......
أنا فلان......
نو سمحلي شكون فلان......
بيسك نسيت خلاص مشفيتش على الاسم.....
ياو أنا رئيس كذا و كذا قوليلي فوتي الامتحان ....
ايه.......
نجحتي......
ايه.....
لازم تشكريني .......
علاه.......
بيسك أنا اللي هدرت عليك.....
هدرت عليا كفاش هدرت عليا و ما تعرفني.....
شوفي صباح فجهة العاشرة عيطلك باش تمديلي اسمك نمدو للانجنيور باش ينجحك و نتي مريبونديتيش بيسك كحكيتلو قالي جيبلي اسمها نجحها.....
اشنو .....
سمحلي دقيقة خويا........
علاه و انا قتلك نجحني غير أنا؟ لالا قتلك أرواح من جهة الحق و شوف مشكل الرشوة بسك الكل يشكي منها مش تنجحني غير أنا؟
ايه علابالي نجي مع الحق مي محال تجي وحدة عندي تطلب مساعدة و تروح هكذاك .......
لالا مطلبتش مساعدة ليا طلبتك بصفة رئيس كذا وكذا تشوف فالقضية لصالحي و لصالح كل الممتحنين ......
معليش المهم راني عيطلك تمديلي اسمك .......
علاه اسمي ياخي فريتها و نجحت واسمي واش دير بيه مثلا......
شوفي علابالك لكلاس كامل نجحت بسبتي بيسك للانجنيور كي معرفش اسمك نجح كامل صحاباتك ......
الحمد لله لوكان عطيتلك اسمي كان نجحتوني غير أنا ......
سمحلي خويا أنا مراح نمدلك اسمي بيسك معندو حتى معنى نمدو زيد راني فريتها الحمد لله راك هدرت علينا يكثر خيرك و ربي يجزيك اذا كان العمل تاعك لوجه ربي معندوش معنى تعرف صاحبة الشكوى سلام عليكم.....
هاذي هي حكاية الرخصة الحمد لله الشكوى جابت نتيجه مالقري كنت حاسبة مراح يدير الشكوى تاعي بعين الاعتبار ولكن هدر علينا كثر خيرو ولو أن نيتو خايبة و شحال مليييييحة كتطيح مع شخص نيتو خايبة تربح صلاحك بنية صافية و تروح تخليه .........
عييت من الكتابة ......
لكم التعليق.......
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,335
النقاط
751
بابابا كنت حاسبك ساهلة طلعتي عفريتة
اولا مبروك عليك البرمي وان شاء الله تسوقي وتفرحي بيه وتحوسي كامل الجزاىر بيه ومرحبا بيك في عين الدفلى انت والعائلة الكريمة
هو المشكل تاعك انا قريتو لما حطيتيه في السابق وتاسفت لحالك وغظتيني
وقريب شهر وانا نبكي شفني حالك ومن جهة ثانية بكيت خايف تدي البرمي وتولي تسوقي وتدوبليني في لوتوروت ونزعف
سيرتو مع انت عندك siri7 وانا R4
وتديري موضوعفي اللمة تتباهاي وتقوليلهم دوبليت سامي44 فلوطوروت تاع البويرة تقول كان حابس
نعرفك تهدري انتوما النسا تحبو تزيدو عليها وتشفي فيا وحد الاثرار @صمت المشاعر @ماغيكاي تشان.
و @أشرقت نفسي
وما ننساش خويا @حاتم07.
بصح غير ما تفرحيش تدوبليني نحبس ونكري 🚕 طاكسي وندوبليك زكاره

والله المشكل الي طرحتيه عانينا منو كلنا في وقت فات
ربما الفرق ان الوقت الي جوزت البرمي كان التكلفة قليله7500دج عكس اليوم راه 40000 دج على ما اظن وزيد التامبر كل مرة ب200 دج
وفي غالب الاحبان يطلبو منك علاوات اضافيه لتسريع العمليه
حتى المدة وتغيرت في لسابق كنا بين الامتحان والاخر اسبوعين فقط واليوم اصبحت شهر على ما اضن
هذي هي البلاد علموهم الرشوة واحنا حصلنا بيهم
من قبل كانو يقولولنا تعرف تسوق تدي بيرمي اسييريومعناه تحضر وفقط البرمي مضمون وللاسف كانو صحاب الدراهم والنفوذ ما يحضروش يدو البرمي بالدراهم برك واحنا خلصنا فالجره
المهم مبروك عليك وردي بالك مع العشية السيركيلاسيون تولي تخرجي تشري الشاربات تحصلي وما يكفيكش الوقت تديري الحريرة ابان ديري حسابك اشري الفرماج تاع البيدون
هكا نهار تحصلي تلقاي باش تكسري بسوندويتش
 
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sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,897
النقاط
911
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال sami44:
بابابا كنت حاسبك ساهلة طلعتي عفريتة
اولا مبروك عليك البرمي وان شاء الله تسوقي وتفرحي بيه وتحوسي كامل الجزاىر بيه ومرحبا بيك في عين الدفلى انت والعائلة الكريمة
هو المشكل تاعك انا قريتو لما حطيتيه في السابق وتاسفت لحالك وغظتيني
وقريب شهر وانا نبكي شفني حالك ومن جهة ثانية بكيت خايف تدي البرمي وتولي تسوقي وتدوبليني في لوتوروت ونزعف
سيرتو مع انت عندك siri7 وانا R4
وتديري موضوعفي اللمة تتباهاي وتقوليلهم دوبليت سامي44 فلوطوروت تاع البويرة تقول كان حابس
نعرفك تهدري انتوما النسا تحبو تزيدو عليها وتشفي فيا وحد الاثرار @صمت المشاعر @ماغيكاي تشان.
و @أشرقت نفسي
وما ننساش خويا @حاتم07.
بصح غير ما تفرحيش تدوبليني نحبس ونكري 🚕 طاكسي وندوبليك زكاره

والله المشكل الي طرحتيه عانينا منو كلنا في وقت فات
ربما الفرق ان الوقت الي جوزت البرمي كان التكلفة قليله7500دج عكس اليوم راه 40000 دج على ما اظن وزيد التامبر كل مرة ب200 دج
وفي غالب الاحبان يطلبو منك علاوات اضافيه لتسريع العمليه
حتى المدة وتغيرت في لسابق كنا بين الامتحان والاخر اسبوعين فقط واليوم اصبحت شهر على ما اضن
هذي هي البلاد علموهم الرشوة واحنا حصلنا بيهم
من قبل كانو يقولولنا تعرف تسوق تدي بيرمي اسييريومعناه تحضر وفقط البرمي مضمون وللاسف كانو صحاب الدراهم والنفوذ ما يحضروش يدو البرمي بالدراهم برك واحنا خلصنا فالجره
المهم مبروك عليك وردي بالك مع العشية السيركيلاسيون تولي تخرجي تشري الشاربات تحصلي وما يكفيكش الوقت تديري الحريرة ابان ديري حسابك اشري الفرماج تاع البيدون
هكا نهار تحصلي تلقاي باش تكسري بسوندويتش
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يااااه متخافش اسامي بيسك منسوقش فالطرق الرئيسية غير فالبلاد برك اتسما مندوبليش
الامتحان تحط ١٢٠٠ دج و اذا حاب تنجح تزيد ٤٠٠٠ دج باش تضمن النجاح و المدرسة اللي ترشي أكثر هي اللي تنجح
و يخسروك بلعاني بلا حتى غلطة
ياو خترة وحدة فالكرينو قدامنا ضربت البيكي و خلطت الحالة وربحت حتى نهار هدرت قلت يا نهدر على حقنا يا نريسكي حتى تحكمني لابوليس من غير بارمي و الحمد لله جابت نتيجه
شكرا خويا سامي للمرور
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
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اصبري تشوف يروحلي الشوكاج ونرجعلك
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