حكايتي مع رخصة السياقة 😎😎

بون قبل ما نحكي واش صرا لازم تباركوليمن مدة و راني نسوق بلا بيرميمالقري الأماكن اللي نقصدهم قليل وين يكونو فيهم الدركخترة راني رايحة لدارنا عند بابا شفت ال BRI خلعتواش راهم يديرو علاه الغاشي كامل تما.....مهم مشافونيش و ما من الخلعة بداو رجليا يرجفوأيا رالونتيت شويا قدام الدودان و مبعد كجيت نكسيليري من شدة الخلعة كسيليريت بزافأيا بداو كامل يشوفو معايا مصح محبسونيشكلحقت للدار قاالي بابا الحمد لله محكموكش باسكو راهم حكمو بزاف بلا كواغط قتلو و الله حفظني ربي غير شفتهم بديت نقرا قاالي واش كنتي تقراي؟ قتلو و الله مانشفا إذا كان قرآن و لا أحاديث المهم كما نقرامن شدة الخلعة معلاباليش واش قريت الحمد لله سلكت بخير بيسك تقريبا ثلاث أشهر نشوق بلا بيرميالمهم نولوللحكاية ياخي قتلكم زكارة محبوش ينجحونا بيسك المدرسة اللي كنت فيها مولاها ميمدش الرشوة .....أيا خدمت كونت فالفايسبوك يعني حساب وهمي و بديت نراسل صفحات السياقة و نحكي المشكل حتى لحقت لصفحة بانتلي صحيحة أيا جاوبوني قالي منين جبتي حكاية الرشوة ومنا قتلو راني سير....قالي لا مدام مفوتيش ١٥ امتحان متقوليش خسروني بلعاني وبلا بلا بلا بلا......أيا جاتلي فكرة جهنمية في راسي قتلو شوفعمي كان وزير ..... سابق و راني حكيت معاه قالي شوفي مع المسؤولين لكان مداروش الحل نهبط لبلاد نشوف معاهمونا كنت نكذب أولا عم بابا مش عمي ديراكت زيد مراحش نعيطلو علاجال البارميأيا جاوبوني قالي :علاه حنا نحوسو نخلقو المشاكل ولا نحلوهاشوفي نمدلك النميرو تاع رئيس كذا و كذا بالولاية عيطيلو و شوفي معاهو خبرينا واش قالك.....أيا عيطت لهاذ الأخ قتلو منين جبت رقمو و حكيت لو لحكاية قالي مكانش منها قتلو راني سير بلي الرشوة كاينة منها طلب اسمي قتلو الاسم منمدوش هاوليك اسم مدرسة السياقة اللي راني فيها و كان مصر يدي اسمي ونا رفضت ....بعد ١٥, يوم عاودنا الامتحان و العجيب و الغريب القسم كاااامل نجح اللي تعرف تسوق و اللي متعرفشعلى الثانية عشر ليلا جاتني مكالمة و من قلة الأدب تعيط لشخص بوقت متأخر .....ألو و شكون معايا ......أنا فلان......نو سمحلي شكون فلان......بيسك نسيت خلاص مشفيتش على الاسم.....ياو أنا رئيس كذا و كذا قوليلي فوتي الامتحان ....ايه.......نجحتي......ايه.....لازم تشكريني .......علاه.......بيسك أنا اللي هدرت عليك.....هدرت عليا كفاش هدرت عليا و ما تعرفني.....شوفي صباح فجهة العاشرة عيطلك باش تمديلي اسمك نمدو للانجنيور باش ينجحك و نتي مريبونديتيش بيسك كحكيتلو قالي جيبلي اسمها نجحها.....اشنو .....سمحلي دقيقة خويا........علاه و انا قتلك نجحني غير أنا؟ لالا قتلك أرواح من جهة الحق و شوف مشكل الرشوة بسك الكل يشكي منها مش تنجحني غير أنا؟ايه علابالي نجي مع الحق مي محال تجي وحدة عندي تطلب مساعدة و تروح هكذاك .......لالا مطلبتش مساعدة ليا طلبتك بصفة رئيس كذا وكذا تشوف فالقضية لصالحي و لصالح كل الممتحنين ......معليش المهم راني عيطلك تمديلي اسمك .......علاه اسمي ياخي فريتها و نجحت واسمي واش دير بيه مثلا......شوفي علابالك لكلاس كامل نجحت بسبتي بيسك للانجنيور كي معرفش اسمك نجح كامل صحاباتك ......الحمد لله لوكان عطيتلك اسمي كان نجحتوني غير أنا ......سمحلي خويا أنا مراح نمدلك اسمي بيسك معندو حتى معنى نمدو زيد راني فريتها الحمد لله راك هدرت علينا يكثر خيرك و ربي يجزيك اذا كان العمل تاعك لوجه ربي معندوش معنى تعرف صاحبة الشكوى سلام عليكم.....هاذي هي حكاية الرخصة الحمد لله الشكوى جابت نتيجه مالقري كنت حاسبة مراح يدير الشكوى تاعي بعين الاعتبار ولكن هدر علينا كثر خيرو ولو أن نيتو خايبة و شحال مليييييحة كتطيح مع شخص نيتو خايبة تربح صلاحك بنية صافية و تروح تخليه .........عييت من الكتابة ......لكم التعليق.......