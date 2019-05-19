فيروسات الحياة الزوجية ( أسبابها والقضاء عليها )
يقول تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) آية21 سورة الرّوم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.
الفيروس الأول : الغيرة
الفيروس الثانى : الك..........
الفيروس الثالث : الع...........
الفيروس الرابع : تد..............
الفيروس الخامس : الأنا.........
الفيروس السادس : الب...........
الفيروس السابع : الم............
الفيروس الثامن : الك...............
لمعرفتها وأسبابها والقضاء عليها والتوسع في شرحها أكثر انقر " هــــــنا "
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
نسأل الله العظيم أن يتقبل منا واياكم
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
يقول تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) آية21 سورة الرّوم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.
الفيروس الأول : الغيرة
الفيروس الثانى : الك..........
الفيروس الثالث : الع...........
الفيروس الرابع : تد..............
الفيروس الخامس : الأنا.........
الفيروس السادس : الب...........
الفيروس السابع : الم............
الفيروس الثامن : الك...............
لمعرفتها وأسبابها والقضاء عليها والتوسع في شرحها أكثر انقر " هــــــنا "
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
نسأل الله العظيم أن يتقبل منا واياكم
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ