labzasalem
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كتاب : 145 موضوعا في الرياضيات للسنة الخامسة المكيفة مع الجيل الثاني
متابعي منتدي الجلفة أهلا بكم
يسرنا أن نضع بين أيديكم و تحت تصرفكم ملفا خاصا بمستوى السنة الخامسة ابتدائي المكيفة مع الجيل الثاني ، و يتمثل في كتاب : 145 موضوعا في الرياضيات للسنة الخامسة المكيفة مع الجيل الثاني . من إعداد الاستاذ : يعقوب بكاكرة.
تـحـمـيـل مـن هـنــا
متابعي منتدي الجلفة أهلا بكم
يسرنا أن نضع بين أيديكم و تحت تصرفكم ملفا خاصا بمستوى السنة الخامسة ابتدائي المكيفة مع الجيل الثاني ، و يتمثل في كتاب : 145 موضوعا في الرياضيات للسنة الخامسة المكيفة مع الجيل الثاني . من إعداد الاستاذ : يعقوب بكاكرة.
تـحـمـيـل مـن هـنــا