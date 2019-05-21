elsafwatc
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يعلن مركز الصفوه للتدريب عن فتح باب التسجيل في " دورة اساليب تسويق العقارات التجارية "
- المحتوي العلمي للدورة
التسويق العقاري وبدايته ( أعمال السمسرة )
التسويق العقاري في داخل مصر وخارجها ((REALTORS
مفهوم التسويق العقاري
التقييم العقاري
Date Base
خطوات مراحل العملية البيعية
BUSSINESS PLAN
ولمعرفه تفاصيل عن هذه الدوره يمكنكم التواصل علي :
E-mail : menna@elsafwatc.com
Mobile,WhatsApp,Viber : 00201147790709
كما يقدم مركزنا العديد من دورات إدارة الأستثمار والتطوير العقاري مثل:
آليات الاستثمارات العقارية وتقييم الاستثمار العقاري
إدارة المؤسسات العقارية
أساليب تسويق العقارات التجارية
أساليب تصميم البحوث التسويقية في مجال العقارات
أساليب مواجهة الأزمات التسويقية في مجال العقار
أهمية العلاقات العامة في المؤسسات العقارية
إدارة الاستثمار والتقييم العقاري
أساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات
آليات الاستثمارات العقارية وتقييم الاستثمار العقاري
كما يسعدنا ايضا ان نوفر لكم دورات في كافه التخصصات مثل :
دورات المحاسبة المالية للقطاع النفطي
دورات البيئة وسلامة الاغذية
دورات الهندسة المدنية والانشائية
دورات هندسة المساحة
دورات إدارة الأستثمار والتطوير العقاري
دوره اساسيات وتقنيات البيع للمبتدئين
دوره تعزيز الفعالية الإدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز الابداع والابتكار
دوره مهارات تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب المتكاملة
دوره استراتيجيات الحكومة الإلكترونية فى ظل منهجية الجودة الشاملة
دوره الإتجاهات الحديثــــــــة فى إدارة و تنظيم المستشفيات
دوره إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية
دوره السكرتارية الإلكترونية e-secretary
دورة مدير دورة التصوير الفوتوغرافي
وغيرها من المجالات الاخري ولمزيد من الدورات والمعلومات والتفاصيل يسعدنا زياراتنا علي :
Twitter : ElSafwa TC
LinkedIn : Elsafwa TC
Pinterest: ElSafwaTc
WhatsApp&Viber: 00201147790709
E-mail : menna@elsafwatc.com
Website: www.elsafwatc.com
التسويق العقاري في داخل مصر وخارجها ((REALTORS
مفهوم التسويق العقاري
التقييم العقاري
Date Base
خطوات مراحل العملية البيعية
BUSSINESS PLAN
ولمعرفه تفاصيل عن هذه الدوره يمكنكم التواصل علي :
E-mail : menna@elsafwatc.com
Mobile,WhatsApp,Viber : 00201147790709
كما يقدم مركزنا العديد من دورات إدارة الأستثمار والتطوير العقاري مثل:
آليات الاستثمارات العقارية وتقييم الاستثمار العقاري
إدارة المؤسسات العقارية
أساليب تسويق العقارات التجارية
أساليب تصميم البحوث التسويقية في مجال العقارات
أساليب مواجهة الأزمات التسويقية في مجال العقار
أهمية العلاقات العامة في المؤسسات العقارية
إدارة الاستثمار والتقييم العقاري
أساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات
آليات الاستثمارات العقارية وتقييم الاستثمار العقاري
كما يسعدنا ايضا ان نوفر لكم دورات في كافه التخصصات مثل :
دورات المحاسبة المالية للقطاع النفطي
دورات البيئة وسلامة الاغذية
دورات الهندسة المدنية والانشائية
دورات هندسة المساحة
دورات إدارة الأستثمار والتطوير العقاري
دوره اساسيات وتقنيات البيع للمبتدئين
دوره تعزيز الفعالية الإدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز الابداع والابتكار
دوره مهارات تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب المتكاملة
دوره استراتيجيات الحكومة الإلكترونية فى ظل منهجية الجودة الشاملة
دوره الإتجاهات الحديثــــــــة فى إدارة و تنظيم المستشفيات
دوره إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية
دوره السكرتارية الإلكترونية e-secretary
دورة مدير دورة التصوير الفوتوغرافي
وغيرها من المجالات الاخري ولمزيد من الدورات والمعلومات والتفاصيل يسعدنا زياراتنا علي :
Twitter : ElSafwa TC
LinkedIn : Elsafwa TC
Pinterest: ElSafwaTc
WhatsApp&Viber: 00201147790709
E-mail : menna@elsafwatc.com
Website: www.elsafwatc.com