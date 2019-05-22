عروض البوربوينت دروس العلوم الطبيعية للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل وتعديل

L

labzasalem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2018
المشاركات
39
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
sidiameur
الجنس
ذكر
عروض البوربوينت دروس العلوم الطبيعية للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل وتعديل
الخلية
معنى التنفس
تركيب الزهرة
التركيب الضوئي
الحركة عند النبات
تركيب ودور العين
الاطراح عند الحيوان
الأعضاء التناسلية للحيوان
المبادلات الغازية اليخضورية
تركيب وتطور البذرة والبيضة
مقر امتصاص المحلول المعدني
ضرورة العناصر الأساسية للنبات
شروط نمو النبات وتركيب المحلول المعدني

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