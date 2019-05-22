labzasalem
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2018
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- محل الإقامة
- sidiameur
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- ذكر
عروض البوربوينت دروس العلوم الطبيعية للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل وتعديل
الخلية
معنى التنفس
تركيب الزهرة
التركيب الضوئي
الحركة عند النبات
تركيب ودور العين
الاطراح عند الحيوان
الأعضاء التناسلية للحيوان
المبادلات الغازية اليخضورية
تركيب وتطور البذرة والبيضة
مقر امتصاص المحلول المعدني
ضرورة العناصر الأساسية للنبات
شروط نمو النبات وتركيب المحلول المعدني
تــحــمــيـــل مــــن هـــنــــا
الخلية
معنى التنفس
تركيب الزهرة
التركيب الضوئي
الحركة عند النبات
تركيب ودور العين
الاطراح عند الحيوان
الأعضاء التناسلية للحيوان
المبادلات الغازية اليخضورية
تركيب وتطور البذرة والبيضة
مقر امتصاص المحلول المعدني
ضرورة العناصر الأساسية للنبات
شروط نمو النبات وتركيب المحلول المعدني
تــحــمــيـــل مــــن هـــنــــا