جميع مذكرات الجغرافيا للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل

L

labzasalem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2018
المشاركات
45
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
sidiameur
الجنس
ذكر
الكرة الارضية
خطوط الطول ودوائر العرض
اليابسة
المسطحات المائية
قارة إفريقيا
الخريطة
ملف تطبيقي
السهول والأنهار
النطاقات المناخية الكبرى
مناطق التجمع السكاني
نمو السكان في العالم
ملف مقارنة
نشاط الانسان في السهول
نشاط الانسان في السواحل
نشاط الإنسان في الجبال
نشاط الإنسان في الصحراء والمناطق الباردة
نشاط الإنسان في المدن
ملف تطبيقي ( البيئة والتلوث)
الجبال والهضاب
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