جميع مذكرات الجغرافيا للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل

labzasalem
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 45
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- sidiameur
- الجنس
- ذكر
الكرة الارضية
خطوط الطول ودوائر العرض
اليابسة
المسطحات المائية
قارة إفريقيا
الخريطة
ملف تطبيقي
السهول والأنهار
النطاقات المناخية الكبرى
مناطق التجمع السكاني
نمو السكان في العالم
ملف مقارنة
نشاط الانسان في السهول
نشاط الانسان في السواحل
نشاط الإنسان في الجبال
نشاط الإنسان في الصحراء والمناطق الباردة
نشاط الإنسان في المدن
ملف تطبيقي ( البيئة والتلوث)
الجبال والهضاب
تــــحــمــيــل مــن هــنــا
خطوط الطول ودوائر العرض
اليابسة
المسطحات المائية
قارة إفريقيا
الخريطة
ملف تطبيقي
السهول والأنهار
النطاقات المناخية الكبرى
مناطق التجمع السكاني
نمو السكان في العالم
ملف مقارنة
نشاط الانسان في السهول
نشاط الانسان في السواحل
نشاط الإنسان في الجبال
نشاط الإنسان في الصحراء والمناطق الباردة
نشاط الإنسان في المدن
ملف تطبيقي ( البيئة والتلوث)
الجبال والهضاب
تــــحــمــيــل مــن هــنــا