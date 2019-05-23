مذكرات التاريخ للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل

L

labzasalem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2018
المشاركات
46
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
sidiameur
الجنس
ذكر
مذكرات التاريخ للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل
الوحدة التعليمية الأولى
مذكرة 01 ما قبل التاريخ العام
مذكرة 02 شمال افريقيا فيما قبل التاريخ
مذكرة 03 شمال افريقيا الحصة
مذكرة 04 فجر التاريخ في الشرق الأدنى
مذكرة 05 فجر التاريخ الحصة الثانية
مذكرة 06 وحدة ادماجية المجال الأول

الوحدة التعليمية الثانية
إبراز الدور الذي لعبه الإنسان قديما من حيث التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي
إبراز مختلف المظاهر العلمية والفنية والعمرانية للإنسان في القديم
إدراك التلميذ لأهم الحضارات القديمة واهم منجزاتها رغم صعوبة المعيشة آنذاك
تمكن التلميذ من تصنيف العلوم لمختلف حضاراتها
حضـارات العصر القديم في الشرق والغرب

الوحدة التعليمية الثالثة
التعرف على منطقة المغرب من حيث التضاريس والسكان والعلاقات 01
التعرف على منطقة المغرب من حيث التضاريس والسكان والعلاقات 02
إبراز دور المغاربة في مقاومة الاحتلال الروماني
إدراك مخاطر الوندال والبيزنطيين على سكان بلاد المغرب
الاطلاع على مظاهر الحضارة المغربية في العصور القديمــة
التعرف على منطقة المغرب من حيث السكان وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى
وحدة ادماجية إدراك مخاطر الوندال والبيزنطيين على سكان بلاد المغرب

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