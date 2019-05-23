labzasalem
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مذكرات التاريخ للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل
الوحدة التعليمية الأولى
مذكرة 01 ما قبل التاريخ العام
مذكرة 02 شمال افريقيا فيما قبل التاريخ
مذكرة 03 شمال افريقيا الحصة
مذكرة 04 فجر التاريخ في الشرق الأدنى
مذكرة 05 فجر التاريخ الحصة الثانية
مذكرة 06 وحدة ادماجية المجال الأول
الوحدة التعليمية الثانية
إبراز الدور الذي لعبه الإنسان قديما من حيث التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي
إبراز مختلف المظاهر العلمية والفنية والعمرانية للإنسان في القديم
إدراك التلميذ لأهم الحضارات القديمة واهم منجزاتها رغم صعوبة المعيشة آنذاك
تمكن التلميذ من تصنيف العلوم لمختلف حضاراتها
حضـارات العصر القديم في الشرق والغرب
الوحدة التعليمية الثالثة
التعرف على منطقة المغرب من حيث التضاريس والسكان والعلاقات 01
التعرف على منطقة المغرب من حيث التضاريس والسكان والعلاقات 02
إبراز دور المغاربة في مقاومة الاحتلال الروماني
إدراك مخاطر الوندال والبيزنطيين على سكان بلاد المغرب
الاطلاع على مظاهر الحضارة المغربية في العصور القديمــة
التعرف على منطقة المغرب من حيث السكان وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى
وحدة ادماجية إدراك مخاطر الوندال والبيزنطيين على سكان بلاد المغرب
تــــحـــمـــيـــل مـــــن هــــنــــا
الوحدة التعليمية الأولى
مذكرة 01 ما قبل التاريخ العام
مذكرة 02 شمال افريقيا فيما قبل التاريخ
مذكرة 03 شمال افريقيا الحصة
مذكرة 04 فجر التاريخ في الشرق الأدنى
مذكرة 05 فجر التاريخ الحصة الثانية
مذكرة 06 وحدة ادماجية المجال الأول
الوحدة التعليمية الثانية
إبراز الدور الذي لعبه الإنسان قديما من حيث التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي
إبراز مختلف المظاهر العلمية والفنية والعمرانية للإنسان في القديم
إدراك التلميذ لأهم الحضارات القديمة واهم منجزاتها رغم صعوبة المعيشة آنذاك
تمكن التلميذ من تصنيف العلوم لمختلف حضاراتها
حضـارات العصر القديم في الشرق والغرب
الوحدة التعليمية الثالثة
التعرف على منطقة المغرب من حيث التضاريس والسكان والعلاقات 01
التعرف على منطقة المغرب من حيث التضاريس والسكان والعلاقات 02
إبراز دور المغاربة في مقاومة الاحتلال الروماني
إدراك مخاطر الوندال والبيزنطيين على سكان بلاد المغرب
الاطلاع على مظاهر الحضارة المغربية في العصور القديمــة
التعرف على منطقة المغرب من حيث السكان وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى
وحدة ادماجية إدراك مخاطر الوندال والبيزنطيين على سكان بلاد المغرب
تــــحـــمـــيـــل مـــــن هــــنــــا