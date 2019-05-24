iyade007
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- ذكر
السلام عليكم
اصدقائي اقدم لكم احد اعمالي البسيطة
و المتمثلة في
صناعة سفينة صغيرة - تحفة بمواد بسيطة
Comment fabriquer un petit bateau sur l'eau
كيفية صنع قارب صغير في الماء
يتم بطريقة بسيطة وسهلة و بمواد بسيطة خطوة بخطوة المواد المستعملة - خشب-عجينة السيراميك- مقص.....
Comment faire un petit bateau dans l''eau
C'est simple, facile et Pas à pas Matériaux utilisés - Bois - Pâte de céramique - Ciseaux
اصدقائي اقدم لكم احد اعمالي البسيطة
و المتمثلة في
صناعة سفينة صغيرة - تحفة بمواد بسيطة
Comment fabriquer un petit bateau sur l'eau
كيفية صنع قارب صغير في الماء
يتم بطريقة بسيطة وسهلة و بمواد بسيطة خطوة بخطوة المواد المستعملة - خشب-عجينة السيراميك- مقص.....
Comment faire un petit bateau dans l''eau
C'est simple, facile et Pas à pas Matériaux utilisés - Bois - Pâte de céramique - Ciseaux
https://bricolagedziri.blogspot.com/2019/05/comment-fabriquer-un-petit-bateau-sur.html
لمتابعة خطوات الصنع يرجى زيارة الرابط و متابعة الفيديو
شكراااا
لمتابعة خطوات الصنع يرجى زيارة الرابط و متابعة الفيديو
شكراااا
صناعة سفينة صغيرة - تحفة بمواد بسيطة - Comment fabriquer un petit bateau sur l'eau
صناعة سفينة صغيرة - تحفة بمواد بسيطة Comment fabriquer un petit bateau sur l'eau كيفية صنع قارب صغير في الماء يتم بطريقة بس...
bricolagedziri.blogspot.com