السلام عليكم

قوانين الركن لا تعني فرض أو تقييد كتابتك لـ [سؤالك أو استفسارك أو مشاركتك] إنما وضعت لتنظيم [المنتدى ] والحصول على [المُساعدة] الصحيحة بالشكل الصحيح

والإلتزام بقوانين المنتدى أمر بالغ الأهمية وذلك لصالحك ولصالح الاخرين , علماً ان مُشرف المنتدى سيُعلمك في المرات الأولى وتصحيح ما يُخالف قوانين المنتدى ولكن في

حالة تكرار مُخالفة قوانين المنتدى و تجاهلها أو تجاهل تنبيهات المُشرف قد يعرضك لـ[حجب] الركن عن [عضويتك] ولا نتمنى ذلك إن شاء الله .



"[ فيما يلي قوانين الركن ]" ​

"[ مُلاحظات هامة ]" ​

"[ لم تجد موضوعك في المنتدى؟ ]" ​

• يُمنع كتابة عنوان غير واضح أو ليس له علاقة بمحتوى موضوعك| [مثل] ساعدوني , استفسار , ارجوكم , التفاصيل في الداخل .| [يجب] ان يكون العنوان واضح لما يحتويه موضوعك مثل (كيف يُمكن الشراء من الانترنت) .• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار هُنا في حين يوجد منتدى مخصص لمثل مواضيعك| [مثل] كتابة استفسار أو مشكلة عن الخدمة الوطنية| [الصحيح] كتابته في ( منتدى الخدمة الوطنية )• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن الامور الدينية أو الفتاوي أو ما يُشكك بها| [مثل] الاستفسار عن الحلال و الحرام وما يجب فعله أو التشكيك في الاديان الاخرى ..الخ .| [الصحيح] سؤال ذو العلم من المشايخ و العلماء هاتفياً أو في مواقعهم تفادياً لأي اخطاء قد نقع فيها .• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار متعدد في موضوع واحد| [مثل] الاستفسار عن الربح من الانترنت ثم الاستفسار عن مكان وضع الاعلانات في موقعك .| [الصحيح] الاستفسار حول عنوان ومحتوى الاستفسار وهو مثلاً عن الربح من الانترنت ثم الاستفسار عن طرق الربح أو مواقع الربح واساليب الربح .• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن موضوع اخر في المنتدى| [مثل] أين ذهب موضوعي أو اريد رابط موضوع اخر أو البحث عن عضو اخر .| [الصحيح] البحث عن مواضيعك من خلال (لوحة تحكم عضويتك) أو البحث عن موضوع أو عضو من خلال (محرك البحث في المنتدى) .• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن أي شأن يخص ادارة منتدى اللمة| [مثل] سؤال أو ملاحظة أو شكوى أو مشكلة أو استفسار عن امر يخص المنتدى اللمة.| [الصحيح] وضع ذلك في ( ركن الشكاوي والملاحظات ) لتقوم الادارة بالتواصل معك مباشرة .• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن الافلام و الاغاني و الصور النسائية| [مثل] افلام أو مسلسلات غربية و عربية و الاغاني و الصور النسائية وغيرها من التي تأثم عليها .| [الصحيح] الافلام الوثائقية و العلمية وغيرها مثل الصوتيات القرآنية و الاناشيد الاسلامية و الصور الدينية ..الخ .• يُمنع كتابة (رد/مشاركة) على سؤال أو استفسار بهدف رفع الموضوع| [مثل] رفع , في انتظاركم, ساعدوني, Upp ..الخ مهما كانت .| [الصحيح] الإنتظار مدة (244 ساعة على الاقل) اذا لم يكن هناك (رد/مشاركة) على موضوعك .• يُمنع كتابة (رد/مشاركة) غير مفيدة على سؤال أو استفسار شخص اخر| [مثل] شكراً, بالتوفيق, ماعندي حل, ما اعرف, رفع, Up ..الخ أو ماليس له علاقة بالموضوع كتحويل الموضوع لموضوع اخر .| [الصحيح] ترك الموضوع اذا لم يكن لديك أمر يفيد صاحب الموضوع أو يفيد الاخرين حول الموضوع .• يُمنع تجاهل (رد/مشاركة) على سؤالك أو استفسارك| [مثل] تجاهل (رد/مشاركة) الاخرين في موضوعك حتى وان كانت خاطئة .| [الصحيح] الرد عليه والتوضيح بأنه على خطأ وذلك حتى يستطيع الاخرين معرفة انه مازال موضوعك بحاجة للمساعدة .• يُمنع تجاهل (الإجابة الصحيحة) على سؤالك أو استفسارك| [مثل] الحصول على (اجابة صحيحة) وترك الموضوع لأنك انتهيت منه دون اختيار (افضل اجابة) .| [الصحيح] اختيار تلك الاجابة على انها (افضل اجابة) حتى يعرف الاخرين ان تلك الاجابة صحيحة وافادتك وايضاً لإتاحة المجال للمواضيع الجديدة .• يُمنع اختيار (ردك/مشاركتك) كـ(أفضل اجابة) على سؤالك أو استفسارك| [مثل] ان تتجاهل (اجابة صحيحة) واختيار اجابتك لزيادة معدل اجاباتك .| [الصحيح] اختيار (اجابة صحيحة) لمن يستحقها وفي حالة لا يوجد واستطعت انهاء موضوعك بنفسك فتستطيع كتابة الحل واختياره كـ (افضل اجابة) .• يُمنع (رد/مشاركة) غير لائقة على سؤالك أو استفسارك أو في موضوعات الاخرين| [مثل] الشتم أو العنف اللفظي أو الاحتقار أو الاستفزاز ..الخ .| [الصحيح] الرد بأسلوب مُتحضر وتوضيح أي مُلابسات بحدود الأدب, وتستطيع تقديم شكوى في ( ركن الشكاوي والملاحظات ) ليتم النظر في الموضوع .• يُمنع الإعلان في المنتدى أو داخل المواضيع| [مثل] كتابة موضوع أو كتابة (رد/مشاركة) بهدف الإعلان عن شيء مهما يكُن .| [الصحيح] التواصل مع الادارة في ( ركن الشكاوي والملاحظات ) ومعرفة طرق الإعلان في المنتدى اللمة .• يُمنع وضع الروابط الربحية في سؤالك أو استفسارك| [مثل] وضع روابط مصدر ليس لها علاقة بالموضوع أو روابط مختصرة ربحية أو روابط اعلانات .| [الصحيح] وضع روابط ذات صلة بمحتوى الموضوع بدون اختصار أو بهدف الربح .• يُمنع كتابة المواضيع التالية :| [مثل] طلب رأي الاخرين في موقعك أو خدمتك .| [الصحيح] وضع استطلاع الرأي للزوار في موقعك أو في التوقيع الخاص بك .| [مثل] طلب موظف أو وظيفة .| [الصحيح] البحث عن ذلك في مواقع الوظائف الموثوقة والتي تضمن حق الطرفين .| [مثل] طلب مساعدة مالية لإنشاء موقع أو شراء امرٍ .| [الصحيح] كسب المال بنفسك أو مِمَن يُريد اعطائك أو استخدام ماهو مجاني على الانترنت مثل (الاستضافات و الدومينات والخدمات ..الخ) .| [مثل] طلبات الكراك و ملفات التفعيل الغير رسمية وانتهاك حقوق الاخرين .| [الصحيح] هو البحث عن طرق رسمية وعروض من الشركات أو البحث في محرك البحث (قوقل) .| [مثل] طرق سرقة محتوى المواقع الأخرى أو تصاميم الاخرين أو الخدمات المدفوعة بلا مُقابل .| [الصحيح] هو البحث عن ماهو مسموح لك بإستخدامه ولك الأحقية بذلك .• سيتعامل المُشرف مع المواضيع المُخالفة بما يراه مُناسب كـ التالي :•• إغلاق الموضوع .•• إغلاق و نقل الموضوع لـ [منتدى المواضيع المُخالفة و والُمتكررة] .•• نقل الموضوع للركن المُناسب له .• سيتعامل المُشرف مع المُشاركات المُخالفة كـ التالي :•• حذف المُشاركة .•• تحرير المُشاركة إن كان لها اهمية وازالة مابها من أمر مُخالف .• سيتعامل المُشرف مع المواضيع التي تم اختيار [افضل اجابة] لها كـ التالي :•• إغلاق الموضوع لكونه بإختيار [افضل اجابة] يعني انتهاء الموضوع .• توجد عدة اسباب اذا لم تجد موضوعك فعليك اولاً معرفتها .•• قد يكون الموضوع في المنتدى الغير مُناسب وتم نقله للمنتدى المُناسب .•• قد يكون الموضوع مُخالف وتم نقله لـ [منتدى المواضيع المُخالفة و والُمتكررة] .•• قد يكون الموضوع اصبح في الصفحات الاخرة للمنتدى .