Adam dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أفريل 2019
- المشاركات
- 60
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم• يُمنع كتابة عنوان غير واضح أو ليس له علاقة بمحتوى موضوعك
قوانين الركن لا تعني فرض أو تقييد كتابتك لـ [سؤالك أو استفسارك أو مشاركتك] إنما وضعت لتنظيم [المنتدى ] والحصول على [المُساعدة] الصحيحة بالشكل الصحيح
والإلتزام بقوانين المنتدى أمر بالغ الأهمية وذلك لصالحك ولصالح الاخرين , علماً ان مُشرف المنتدى سيُعلمك في المرات الأولى وتصحيح ما يُخالف قوانين المنتدى ولكن في
حالة تكرار مُخالفة قوانين المنتدى و تجاهلها أو تجاهل تنبيهات المُشرف قد يعرضك لـ[حجب] الركن عن [عضويتك] ولا نتمنى ذلك إن شاء الله .
"[ فيما يلي قوانين الركن ]"
قوانين الركن لا تعني فرض أو تقييد كتابتك لـ [سؤالك أو استفسارك أو مشاركتك] إنما وضعت لتنظيم [المنتدى ] والحصول على [المُساعدة] الصحيحة بالشكل الصحيح
والإلتزام بقوانين المنتدى أمر بالغ الأهمية وذلك لصالحك ولصالح الاخرين , علماً ان مُشرف المنتدى سيُعلمك في المرات الأولى وتصحيح ما يُخالف قوانين المنتدى ولكن في
حالة تكرار مُخالفة قوانين المنتدى و تجاهلها أو تجاهل تنبيهات المُشرف قد يعرضك لـ[حجب] الركن عن [عضويتك] ولا نتمنى ذلك إن شاء الله .
"[ فيما يلي قوانين الركن ]"
| [مثل] ساعدوني , استفسار , ارجوكم , التفاصيل في الداخل .
| [يجب] ان يكون العنوان واضح لما يحتويه موضوعك مثل (كيف يُمكن الشراء من الانترنت) .
• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار هُنا في حين يوجد منتدى مخصص لمثل مواضيعك
| [مثل] كتابة استفسار أو مشكلة عن الخدمة الوطنية
| [الصحيح] كتابته في ( منتدى الخدمة الوطنية )
• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن الامور الدينية أو الفتاوي أو ما يُشكك بها
| [مثل] الاستفسار عن الحلال و الحرام وما يجب فعله أو التشكيك في الاديان الاخرى ..الخ .
| [الصحيح] سؤال ذو العلم من المشايخ و العلماء هاتفياً أو في مواقعهم تفادياً لأي اخطاء قد نقع فيها .
• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار متعدد في موضوع واحد
| [مثل] الاستفسار عن الربح من الانترنت ثم الاستفسار عن مكان وضع الاعلانات في موقعك .
| [الصحيح] الاستفسار حول عنوان ومحتوى الاستفسار وهو مثلاً عن الربح من الانترنت ثم الاستفسار عن طرق الربح أو مواقع الربح واساليب الربح .
• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن موضوع اخر في المنتدى
| [مثل] أين ذهب موضوعي أو اريد رابط موضوع اخر أو البحث عن عضو اخر .
| [الصحيح] البحث عن مواضيعك من خلال (لوحة تحكم عضويتك) أو البحث عن موضوع أو عضو من خلال (محرك البحث في المنتدى) .
• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن أي شأن يخص ادارة منتدى اللمة
| [مثل] سؤال أو ملاحظة أو شكوى أو مشكلة أو استفسار عن امر يخص المنتدى اللمة.
| [الصحيح] وضع ذلك في ( ركن الشكاوي والملاحظات ) لتقوم الادارة بالتواصل معك مباشرة .
• يُمنع كتابة سؤال أو استفسار عن الافلام و الاغاني و الصور النسائية
| [مثل] افلام أو مسلسلات غربية و عربية و الاغاني و الصور النسائية وغيرها من التي تأثم عليها .
| [الصحيح] الافلام الوثائقية و العلمية وغيرها مثل الصوتيات القرآنية و الاناشيد الاسلامية و الصور الدينية ..الخ .
• يُمنع كتابة (رد/مشاركة) على سؤال أو استفسار بهدف رفع الموضوع
| [مثل] رفع , في انتظاركم, ساعدوني, Upp ..الخ مهما كانت .
| [الصحيح] الإنتظار مدة (244 ساعة على الاقل) اذا لم يكن هناك (رد/مشاركة) على موضوعك .
• يُمنع كتابة (رد/مشاركة) غير مفيدة على سؤال أو استفسار شخص اخر
| [مثل] شكراً, بالتوفيق, ماعندي حل, ما اعرف, رفع, Up ..الخ أو ماليس له علاقة بالموضوع كتحويل الموضوع لموضوع اخر .
| [الصحيح] ترك الموضوع اذا لم يكن لديك أمر يفيد صاحب الموضوع أو يفيد الاخرين حول الموضوع .
• يُمنع تجاهل (رد/مشاركة) على سؤالك أو استفسارك
| [مثل] تجاهل (رد/مشاركة) الاخرين في موضوعك حتى وان كانت خاطئة .
| [الصحيح] الرد عليه والتوضيح بأنه على خطأ وذلك حتى يستطيع الاخرين معرفة انه مازال موضوعك بحاجة للمساعدة .
• يُمنع تجاهل (الإجابة الصحيحة) على سؤالك أو استفسارك
| [مثل] الحصول على (اجابة صحيحة) وترك الموضوع لأنك انتهيت منه دون اختيار (افضل اجابة) .
| [الصحيح] اختيار تلك الاجابة على انها (افضل اجابة) حتى يعرف الاخرين ان تلك الاجابة صحيحة وافادتك وايضاً لإتاحة المجال للمواضيع الجديدة .
• يُمنع اختيار (ردك/مشاركتك) كـ(أفضل اجابة) على سؤالك أو استفسارك
| [مثل] ان تتجاهل (اجابة صحيحة) واختيار اجابتك لزيادة معدل اجاباتك .
| [الصحيح] اختيار (اجابة صحيحة) لمن يستحقها وفي حالة لا يوجد واستطعت انهاء موضوعك بنفسك فتستطيع كتابة الحل واختياره كـ (افضل اجابة) .
• يُمنع (رد/مشاركة) غير لائقة على سؤالك أو استفسارك أو في موضوعات الاخرين
| [مثل] الشتم أو العنف اللفظي أو الاحتقار أو الاستفزاز ..الخ .
| [الصحيح] الرد بأسلوب مُتحضر وتوضيح أي مُلابسات بحدود الأدب, وتستطيع تقديم شكوى في ( ركن الشكاوي والملاحظات ) ليتم النظر في الموضوع .
• يُمنع الإعلان في المنتدى أو داخل المواضيع
| [مثل] كتابة موضوع أو كتابة (رد/مشاركة) بهدف الإعلان عن شيء مهما يكُن .
| [الصحيح] التواصل مع الادارة في ( ركن الشكاوي والملاحظات ) ومعرفة طرق الإعلان في المنتدى اللمة .
• يُمنع وضع الروابط الربحية في سؤالك أو استفسارك
| [مثل] وضع روابط مصدر ليس لها علاقة بالموضوع أو روابط مختصرة ربحية أو روابط اعلانات .
| [الصحيح] وضع روابط ذات صلة بمحتوى الموضوع بدون اختصار أو بهدف الربح .
• يُمنع كتابة المواضيع التالية :
| [مثل] طلب رأي الاخرين في موقعك أو خدمتك .
| [الصحيح] وضع استطلاع الرأي للزوار في موقعك أو في التوقيع الخاص بك .
| [مثل] طلب موظف أو وظيفة .
| [الصحيح] البحث عن ذلك في مواقع الوظائف الموثوقة والتي تضمن حق الطرفين .
| [مثل] طلب مساعدة مالية لإنشاء موقع أو شراء امرٍ .
| [الصحيح] كسب المال بنفسك أو مِمَن يُريد اعطائك أو استخدام ماهو مجاني على الانترنت مثل (الاستضافات و الدومينات والخدمات ..الخ) .
| [مثل] طلبات الكراك و ملفات التفعيل الغير رسمية وانتهاك حقوق الاخرين .
| [الصحيح] هو البحث عن طرق رسمية وعروض من الشركات أو البحث في محرك البحث (قوقل) .
| [مثل] طرق سرقة محتوى المواقع الأخرى أو تصاميم الاخرين أو الخدمات المدفوعة بلا مُقابل .
| [الصحيح] هو البحث عن ماهو مسموح لك بإستخدامه ولك الأحقية بذلك .
"[ مُلاحظات هامة ]"
• سيتعامل المُشرف مع المواضيع المُخالفة بما يراه مُناسب كـ التالي :
•• إغلاق الموضوع .
•• إغلاق و نقل الموضوع لـ [منتدى المواضيع المُخالفة و والُمتكررة] .
•• نقل الموضوع للركن المُناسب له .
• سيتعامل المُشرف مع المُشاركات المُخالفة كـ التالي :
•• حذف المُشاركة .
•• تحرير المُشاركة إن كان لها اهمية وازالة مابها من أمر مُخالف .
• سيتعامل المُشرف مع المواضيع التي تم اختيار [افضل اجابة] لها كـ التالي :
•• إغلاق الموضوع لكونه بإختيار [افضل اجابة] يعني انتهاء الموضوع .
"[ لم تجد موضوعك في المنتدى؟ ]"
• توجد عدة اسباب اذا لم تجد موضوعك فعليك اولاً معرفتها .
•• قد يكون الموضوع في المنتدى الغير مُناسب وتم نقله للمنتدى المُناسب .
•• قد يكون الموضوع مُخالف وتم نقله لـ [منتدى المواضيع المُخالفة و والُمتكررة] .
•• قد يكون الموضوع اصبح في الصفحات الاخرة للمنتدى .