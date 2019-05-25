ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,639
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة
مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2019
الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :
فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2019]
تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض
يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة
كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق
رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها
المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط
المسابقة تنطلق من يوم
5/25
وتنتهي
10 جوان
جوائز المسابقة
الفائزة الآولى تتحصل على :
وسام
+200 نقطة شرفية
الفائزة الثانية
وسام
+150 نقطة شرفية
و لكل المشاركات
+ 100 نقطة شرفية
مع تحيات مشرفات القسم
صحــــــآ عيدكـــم
في انتظار التفاعل