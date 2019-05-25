مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2019

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,639
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
107343


أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة

نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة


مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2019


الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :


فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2019]

تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض

يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة

كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق

رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها

المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط

107344

المسابقة تنطلق من يوم
5/25
وتنتهي
10 جوان
جوائز المسابقة

الفائزة الآولى تتحصل على :
وسام

107339


+200 نقطة شرفية

الفائزة الثانية
وسام

107340

+150 نقطة شرفية

و لكل المشاركات

107341

+ 100 نقطة شرفية

مع تحيات مشرفات القسم
صحــــــآ عيدكـــم

في انتظار التفاعل

107342
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,639
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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