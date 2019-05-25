أفضل تطبيق عربي لتعلم اللغة الإنجليزية

Ahmed Zareef
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 ماي 2019
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- 0
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- محل الإقامة
- lwv
- الجنس
- ذكر
تطبيق : Zamerican English
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تطبيق يعتبر حاليا واحد من أفضل التطبيقات العربية لتعلم اللغة الإنجليزية وهو الخيار الأول للمبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية, يقدم المحتوى ا / إبراهيم عادل وهو أحد أفضل منشئ المحتوى علي اليوتيوب في هذا المجال.
يحتوي التطبيق علي مسارات متختلفة كل مسار يختص بقسم واحد من أقسام اللغة الإنجليزية مثل القراءة والإستماع والتحدث والكتابة.
مميزات التطبيق
جميع المحتوى باللغة العربية.
مستوى الشرح بسيط ويسهل علي المبتدئين.
التطبيق مقسم بطريقة تسهل عملية تعلم أجزاء اللغة المختلفة.
التطبيق مجاني بالكامل.
يحتوى التطبيق علي منتدى للنقاش والأسئلة.
التطبيق به العديد من الإختبارات التي تقيم المستوى.
معلومات عن التطبيق
حجم التطبيق 20 ميجا.
عدد تحميلات التطبيق أكثر من مليون تحميل.
متوفر للأندرويد والآيفون
---
تطبيق يعتبر حاليا واحد من أفضل التطبيقات العربية لتعلم اللغة الإنجليزية وهو الخيار الأول للمبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية, يقدم المحتوى ا / إبراهيم عادل وهو أحد أفضل منشئ المحتوى علي اليوتيوب في هذا المجال.
يحتوي التطبيق علي مسارات متختلفة كل مسار يختص بقسم واحد من أقسام اللغة الإنجليزية مثل القراءة والإستماع والتحدث والكتابة.
مميزات التطبيق
جميع المحتوى باللغة العربية.
مستوى الشرح بسيط ويسهل علي المبتدئين.
التطبيق مقسم بطريقة تسهل عملية تعلم أجزاء اللغة المختلفة.
التطبيق مجاني بالكامل.
يحتوى التطبيق علي منتدى للنقاش والأسئلة.
التطبيق به العديد من الإختبارات التي تقيم المستوى.
معلومات عن التطبيق
حجم التطبيق 20 ميجا.
عدد تحميلات التطبيق أكثر من مليون تحميل.
متوفر للأندرويد والآيفون