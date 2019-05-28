labzasalem
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مذكرات التربية الإسلامية للأستاذ خليفة السنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل
1- مكانة القرآن الكريم
2- أركان الإيمان
3- الإيمان بالله ودلائل وحدانيته
4- مدخل إلى السيرة النبوية
5-ولادة ونشأة خاتم الأنبياء والرسل
6-مكانة السنة النبوية
7-الحكم التكليفي وأقسامه
8-من دلائل قدرة الله
9-من نعم الله على عباده
10-المسلم يعتني ببيئته
11-الطهارة
12-الوضوء
13-الغسل
14-الوضوء والغسل
15-التيمم
16-الوحي ومقدماته
17-الصلاة ومكانتها
18-كيفية الصلاة
19-أحكام الصلاة
20-الأمانة والصدق
21-سجود السهو وأحكام المسبوق
22-الوقت هو الحياة
23-صلاة الجماعة وصلاة الجمعة
24-صلاة العيدين
25-الدعوة إلى الإسلام
26-من حقوق المسلم وواجباته
27-من الأخلاق القبيحة
28-علاقات المسلم
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1- مكانة القرآن الكريم
2- أركان الإيمان
3- الإيمان بالله ودلائل وحدانيته
4- مدخل إلى السيرة النبوية
5-ولادة ونشأة خاتم الأنبياء والرسل
6-مكانة السنة النبوية
7-الحكم التكليفي وأقسامه
8-من دلائل قدرة الله
9-من نعم الله على عباده
10-المسلم يعتني ببيئته
11-الطهارة
12-الوضوء
13-الغسل
14-الوضوء والغسل
15-التيمم
16-الوحي ومقدماته
17-الصلاة ومكانتها
18-كيفية الصلاة
19-أحكام الصلاة
20-الأمانة والصدق
21-سجود السهو وأحكام المسبوق
22-الوقت هو الحياة
23-صلاة الجماعة وصلاة الجمعة
24-صلاة العيدين
25-الدعوة إلى الإسلام
26-من حقوق المسلم وواجباته
27-من الأخلاق القبيحة
28-علاقات المسلم
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