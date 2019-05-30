alamyatc
:: عضو منتسِب ::
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- محل الإقامة
- القاهرة
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يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن
- دورة متقدمة في نظام تحليل المخاطر " الهاسب"
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- بنهاية هذه البرنامج يتم تعريف المشاركين على :
- المفهوم الأساسي لنظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة كنظام يضمن سلامة الغذاء حيث تركز نظرية النظام على منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق تحديد النقاط الحرجة والتحكم فيها خلال مراحل إعداد وتصنيع وتداول الغذاء المختلفة وليس عند الأنتهاء من تصنيع الغذاء مما يجعله ممارسة وقائية ورقابية فى آن واحد.
دورة متقدمة في نظام تحليل المخاطر " الهاسب"
صحة وسلامة الأطعمة
صحة وسلامة المياه
دورة الأمن والسلامة في المطاعم
تطبيق نظام HACCP في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
الإشراف والرقابة على المنشآت الغذائية المختلفة
الاشتراطات الصحية للمطاعم والفنادق
الصحة والسلامة المهنية في المطابخ
دورة إعداد مدربين لأنظمة سلامة وجودة الغذاء (TOT)
دورة الخدمات الغذائية الفندقية (خاصة بالفنادق)
الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية
صحة وسلامة اللحوم والدواجن والاسماك
التفتيش على الاغذية
طرق التعرف على اساليب الغش التجاري (موجه الى المفتشين والفنيين الصحيين وملاحظي الاغذية)
ادارة المختبر وتقنيات المختبرات الحديثة
الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء
التفتيش على المحلات التجارية (موجه الى المفتشين والفنيين الصحيين وملاحظي الاغذية)
التغذية السليمة للمجموعات والأفراد بالمعسكرات
اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
التحليل المخبري للغذاء
معايير الأمن والسلامة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل والمختبرات
التغذيه العلاجيه و الوريديه
المواصفات الدولية (BRC) لسلامة الغذاء
سلامة وصحة الغذاء والماء
تطبيق نظام HACCP لضمان سلامة الاغذية
البرنامج المتكامل في سلامة التصنيع الغذائي
دورة صحة و سلامة اللحوم و الدواجن و الأسماك
تنمية الوعي و تطبيق معايير الأغذية الدولية (IFS)
دورة صحة البيئة و سلامة الاغذية
كيمياء التحليل في مختبر الغذاء
النظافة والتطهير بمصانع الأغذية
التحليل الآلي بمعامل كيمياء الأغذية
نظم ادارة سلامة الغذاء HACCP
نظام إدارة سلامة الغذاء المواصفة الدولية ISO 22000
نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)
دورة التفتيش على شحنات الاغذية المستوردة في الموانئ
آفاق السياسات الغذائية والزراعية
ورشة عمل - معايير الأغذية الدولية (IFS) التدقيق الداخلي
ورشة عمل الأشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية
المواصفات السعودية و الخليجية و الدولية الخاصة بسلامة الغذاء
دورة نظم إدارة سلامة الغذاء – متطلبات أى منشأة فى سلسلة الغذاء ISO 22000
دورة تطبيق نظام الهاسب HACCP لضمان سلامة الأغذية
المواد المضافة وملوثات الأغذية
التفتيش على الاغذية
دورة نشرة بيانات سلامة المواد (MSDS)
تطوير آلية أعمال المراقب الصحي
الدورة المتقدمة لتأهيل اخصائى سلامة الغذاء
إدارة المخلفات الغذائية
برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه
دورات التأمين
دورات الجودة والانتاج
دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك
دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء
دورات الملاحة والموانئ
البرامج الطبية
دورات سلامة الغذاء
دورات البيئة
برامج المحاسبة
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب والمهارات الذاتية
دورات العلاقات العامة والاعلام
دورات الموارد البشرية والتدريب
دورات إدارة التسويق
دورات إدارة المشاريع
دورات القيادة والإدارة
برامج الهندسة
دورات التصوير الفوتوغرافي
دورات التطوير الإداري في الجامعات
دورات القانون العقود والمناقصات
دورات البورصة و التحليل المالي
دورات إدارة الأستثمار العقاري
دورات تقنية المعلومات
يوجد تخفيضات كبيرة جدا بالرسوم للحجز المبكر والمجموعات والجهات والهيئات الحكومية
اماكن انعقاد الدورات
دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - فيينا - شرم الشيخ – فرانكفورت وكثير من دول العالم
المادة العلمية:
وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة .
الحوارات والنقاشات الموجهة.
تمثيل ولعب الادوار.
ورش العمل ومشاركة المتدربين .
نموذج استطلاع الراي.
قاعات التدريب علي مستوي 5 نجوم.
يوفر مركز العالمية للتدريب :
خصومات خاصة للمجموعات
خصومات خاصة للتسجيل المبكر
تمنح الشهادات سواء باللغة العربية او اللغه الانجليزية علي حسب رغبة العميل
الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
للـــــــــــتــــــــــواصـــــــــل
المسوقة : ا/شيماء مجدي
www.alamyatc.com الايميل الرسمى :
جوال –واتس أب :
00201555558308-00201111781090
shaimaa@alamyatc.com الموقع الرسمى:
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