يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن

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دورة متقدمة في نظام تحليل المخاطر " الهاسب"



مقدمة:

بنهاية هذه البرنامج يتم تعريف المشاركين على :

المفهوم الأساسي لنظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة كنظام يضمن سلامة الغذاء حيث تركز نظرية النظام على منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق تحديد النقاط الحرجة والتحكم فيها خلال مراحل إعداد وتصنيع وتداول الغذاء المختلفة وليس عند الأنتهاء من تصنيع الغذاء مما يجعله ممارسة وقائية ورقابية فى آن واحد.



دورات سلامة الغذاء:

كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها :

المادة العلمية

يوفر مركز العالمية للتدريب :

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المسوقة : ا/شيماء مجدي

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