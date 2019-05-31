استشارة عن كريمات تفتيح مناطق حساسة مستعجلة

sihamdz
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
اتمنى عزيزاتي لكل من قامت بتجربة هذه الكريمات
لاني وجدت شرح لها في احداى المواقع المشهورة واسمها مجلة بشرتي شرح عن افضل كريمات تفتيح المناطق الحساسة وكذلك
في احدى مقالاتهم خلطة يظهر لي انها قوية حيث تعتمد هذه الطريقة على ثلاث كريمات وغسول البيتادين لكن بعض الكريمات لم اجدها متوفرة في الصيدليات
لذلك أريد رأيكم في المضوع اذا ممكن تجاوبوني وتنصحوني في اختيار افضل كريم خاصة واني مقبلة على الزواج بعد شهرين من فضلكم فيدوني وهذا رابط الموقع الذي وجدت فيه الخلطة : كريمات تفتيح
أتمنى لو تفيدوني ولو بتعليق لرفع مشاركتي لاني مستعجلة بلموضوع
اتمنى عزيزاتي لكل من قامت بتجربة هذه الكريمات
لاني وجدت شرح لها في احداى المواقع المشهورة واسمها مجلة بشرتي شرح عن افضل كريمات تفتيح المناطق الحساسة وكذلك
في احدى مقالاتهم خلطة يظهر لي انها قوية حيث تعتمد هذه الطريقة على ثلاث كريمات وغسول البيتادين لكن بعض الكريمات لم اجدها متوفرة في الصيدليات
لذلك أريد رأيكم في المضوع اذا ممكن تجاوبوني وتنصحوني في اختيار افضل كريم خاصة واني مقبلة على الزواج بعد شهرين من فضلكم فيدوني وهذا رابط الموقع الذي وجدت فيه الخلطة : كريمات تفتيح
أتمنى لو تفيدوني ولو بتعليق لرفع مشاركتي لاني مستعجلة بلموضوع