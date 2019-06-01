كيف نحافظ على صحة الأطفال

منير محمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 جوان 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
صحة الأطفال يبدأ الاهتمام بصحة الأطفال منذ التفكير في الرغبة بالحمل والولادة، إذ إنّ جميع القرارات التي يتمّ اتخاذها في هذه المرحلة قد تنعكس على مدى صحة وسلامة الأطفال في المستقبل، كما يُعدّ الغذاء المتكامل واللياقة البدنيّة أحد أهمّ العوامل المؤثرة في صحة الأطفال، لذلك يجب الحرص على حصول الأطفال على كامل العناصر الغذائيّة اللازمة لنمو سليم ومتكامل، والانخراط في عدد من الأنشطة البدنيّة المختلفة، كما يجب الحرص على وقاية الأطفال من الأمراض من خلال معرفة أنواع المطاعيم اللازمة لحمايتهم، والحصول عليها في أوقاتها المناسبة، ولا تقتصر صحة الأطفال على الصحة الجسديّة فقط بل يجب الحرص على شعورهم بالأمان، والانخراط في المجمتع بشكلٍ سليم.لقراءة المزيد اضغطهنا