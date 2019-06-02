labzasalem
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 72
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- sidiameur
- الجنس
- ذكر
جميع مذكرات اعلام للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل
ادراج الصور
استعمال الشبكة
استعمال الفارة
استعمال القراص
استعمال لوحة المفاتيح
التنسيق
الحاسبة
الراسم
انجاز وثيقة
تشغيل الحاسوب
تصحيح الاخطاء
تطبق التشغيل
تطبيق ادراج الصور
تطبيق الاقراص
تطبيق التنسيق
تطبيق الفارة
تطبيق المشاركة
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مفاهيم عامة
مفهوم الشبكة
مكونات الحاسوب
تحميل من هنـــــا
ادراج الصور
استعمال الشبكة
استعمال الفارة
استعمال القراص
استعمال لوحة المفاتيح
التنسيق
الحاسبة
الراسم
انجاز وثيقة
تشغيل الحاسوب
تصحيح الاخطاء
تطبق التشغيل
تطبيق ادراج الصور
تطبيق الاقراص
تطبيق التنسيق
تطبيق الفارة
تطبيق المشاركة
حفظ واغلاق
عرض معالج النصوص
كتابة نص
مشاركة الطباعة
مفاهيم عامة
مفهوم الشبكة
مكونات الحاسوب
تحميل من هنـــــا