جميع مذكرات اعلام للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل

L

labzasalem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2018
المشاركات
72
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
sidiameur
الجنس
ذكر
جميع مذكرات اعلام للسنة الاولى متوسط جاهزة للتحميل
ادراج الصور
استعمال الشبكة
استعمال الفارة
استعمال القراص
استعمال لوحة المفاتيح
التنسيق
الحاسبة
الراسم
انجاز وثيقة
تشغيل الحاسوب
تصحيح الاخطاء
تطبق التشغيل
تطبيق ادراج الصور
تطبيق الاقراص
تطبيق التنسيق
تطبيق الفارة
تطبيق المشاركة
حفظ واغلاق
عرض معالج النصوص
كتابة نص
مشاركة الطباعة
مفاهيم عامة
مفهوم الشبكة
مكونات الحاسوب

تحميل من هنـــــا
 
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