zinudz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جويلية 2018
- المشاركات
- 13
- النقاط
- 2
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
توفر لك شركة التجارة الدولية ، الخاضعة للتنظيم من CySec ،
فرصة لتداول العملات و الاسهم و العملات المشفرة
شركة موثوقة و محترمة بتجربة شخصية
يمكنك ربح 91 ٪ من استثمارك في 60 ثانية
اختر ببساطة إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سيرتفع أو ينخفض
ضع شراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع
ضع البيع إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض
يمكنك التداول بعملات رئيسية مثل اليورو / الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار / الذهب ، والعديد من العملات الأخرى
يمكنك التداول في كبرى الشركات مثل: Twitter و Facebook و BMW و Volkswagen و Daimler (mercedes) و Nvidia و intel و Ferrari و Apple والعديد من الشركات الأخرى
ابدأ التداول الآن اتبع الرابط ادناه لافضل نسبة تداول مئوية:
فرصة لتداول العملات و الاسهم و العملات المشفرة
شركة موثوقة و محترمة بتجربة شخصية
يمكنك ربح 91 ٪ من استثمارك في 60 ثانية
اختر ببساطة إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سيرتفع أو ينخفض
ضع شراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع
ضع البيع إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض
يمكنك التداول بعملات رئيسية مثل اليورو / الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار / الذهب ، والعديد من العملات الأخرى
يمكنك التداول في كبرى الشركات مثل: Twitter و Facebook و BMW و Volkswagen و Daimler (mercedes) و Nvidia و intel و Ferrari و Apple والعديد من الشركات الأخرى
ابدأ التداول الآن اتبع الرابط ادناه لافضل نسبة تداول مئوية: