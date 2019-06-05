توفر لك شركة التجارة الدولية ، الخاضعة للتنظيم من CySec ،فرصة لتداول العملات و الاسهم و العملات المشفرةشركة موثوقة و محترمة بتجربة شخصيةيمكنك ربح 91 ٪ من استثمارك في 60 ثانيةاختر ببساطة إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سيرتفع أو ينخفضضع شراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفعضع البيع إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفضيمكنك التداول بعملات رئيسية مثل اليورو / الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار / الذهب ، والعديد من العملات الأخرىيمكنك التداول في كبرى الشركات مثل: Twitter و Facebook و BMW و Volkswagen و Daimler (mercedes) و Nvidia و intel و Ferrari و Apple والعديد من الشركات الأخرىابدأ التداول الآن اتبع الرابط ادناه لافضل نسبة تداول مئوية: